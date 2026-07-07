Martes de Frescura en Walmart HOY 7 de julio 2026: estas son las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en el súper

Si esta semana toca hacer el súper, el Martes de Frescura de Walmart vuelve con una nueva jornada de descuentos que busca aliviar el gasto familiar. Como ya es tradición, la cadena lanzó promociones especiales en frutas, verduras, carnes y algunos productos refrigerados, disponibles tanto en tiendas físicas como en sus plataformas digitales.
Las ofertas más atractivas del Martes de Frescura del 7 de julio
Entre los productos con mejores precios destacan varias frutas y verduras de consumo diario, ideales para preparar comidas saludables sin disparar el presupuesto.
Frutas y verduras
- Sandía a $12 el kilo
- Piña miel a $25 el kilo
- Melón chino a $26 el kilo
- Plátano Chiapas a $20 el kilo
- Mango paraíso a $29 el kilo
- Mango ataulfo a $25 el kilo
- Manzana red delicious a $39 el kilo
- Manzana gala a $40 el kilo
- Manzana ambrosía a $40 el kilo
- Manzana granny smith a $54 el kilo
- Naranja de juego a $42 el kilo
- Mandarina a $45 el kilo
- Toronja a $29 el kilo
- Limón con semilla a $40 el kilo
- Limón con semilla en malla a $32 el paquete
- Limón sin semilla en malla a $42 el paquete
- Zanahoria a $18 el kilo
- Pepino a $24 el kilo
- Jícama a $24 el kilo
- Tomate verde sin cáscara a $37 el kilo
- Tomate verde en malla a $32.90 el paquete
- Aguacate hass en malla a $44 el paquete
- Aguacate hass a $62 el kilo
- Lechuga romana a $24.90 la pieza
- Cebolla blanca a $42 el kilo
- Papa blanca alfa a $66 el kilo
- Jitomate saladet a $25 el kilo
- Chayote sin espinas a $39.90 el kilo
- Cebolla morada a $31 el kilo
- Brócoli a $64 el kilo
- Apio a $39.90 el kilo
- Betabel a $39.90 el kilo
- Coliflor a $65 la pieza
- Col blanca a $29.90 el kilo
- Chile poblano a $59 el kilo
- Chile serrano a $59 el kilo
- Chile cuaresmeño a $25 el kilo
- Pera danjou a $49 el kilo
- Durazno a $65 el kilo
- Ciruela a $69 el kilo
- Kiwi a $76 el kilo
- Uva verde a $69 el paquete
- Uva roja sin semilla a $54 el paquete
- Ejotes a $69 el kilo
- Cilantro a $10 el manojo
- Perejil liso a $10.90 el manojo
- Acelgas a $12.90 el manojo
- Espinaca a $14.90 el manojo
Carnes, pollos y pescados
- Costilla para asar de res congelada: $158.00/kg
- Molida de res Premium 95/5: $242.00/kg
- Pechuga de pollo con hueso sin piel: $164.00/kg (antes $169.00/kg)
- Alitas de pollo adobadas: $89.00/kg (antes $124.00/kg)
- Pechuga de pollo con piel: $152.00/kg
- Pechuga sin hueso: $172.00/kg
- Pierna de cerdo en trozo: $124.00/kg
- Milanesa de cerdo: $116.00/kg
- Milanesa de pollo Just Bare cruda y aplanada 540 g: $99.00
- Molida de res 80/20: $136.00/kg
- Fajitas de pechuga natural: $152.00/kg
- Milanesa de pechuga de pollo: $182.00/kg
- Molida de cerdo: $109.00/kg
- Carne de res para hamburguesa SuKarne (8 pzas): $98.00 (antes $110.00)
- Carne para hamburguesa Marketside Suprema Extra Grande (4 pzas): $120.00 (antes $142.00)
- Carne de res para asar: $253.00/kg
- Fajita de res asador: $274.00/kg
- Chorizo de cerdo Marketside brasileño 500 g: $99.00 (antes $116.00)
- Chorizo de cerdo Marketside alemán 500 g: $99.00 (antes $116.00)
- Sirloin Sonora Angus congelado: $489.00/kg.
- Molida de res Sonora: $249.00/kg
- Carne de res Marketside para hamburguesa (8 pzas): $90.00 (antes $99.00)
- Arrachera de res marinada SuKarne 600 g: $226.00
- Arrachera de res Marketside Choice marinada 600 g: $222.00 (antes $259.00)
- Costilla de cerdo: $149.00/kg
- Chorizo de cerdo Marketside parrillero 500 g: $99.00 (antes $116.00)
- Rib Eye Sonora: $774.00/kg
- New York Sonora: $617.00/kg
- Tomahawk Sonora Angus congelada: $962.00/kg
- Camarón coctelero: $185.00/kg (antes $206.00/kg)
Panadería
- Paquete de berlinesas Mundial (4 piezas): $46.00
- Paquete de donas Mundial (4 piezas): $46.00
- Rosca de mango rellena y decorada con lechera: $116.00
¿Dónde aplican las promociones?
Las ofertas del Martes de Frescura Walmart están disponibles durante este 7 de julio de 2026 en las sucursales participantes del país. También pueden encontrarse en Walmart Express, la tienda en línea, la aplicación móvil y el servicio Pickup, aunque algunos precios pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de la ciudad o la disponibilidad de inventario.
Un buen momento para ahorrar en la despensa con Walmart
La recomendación para quienes planean aprovechar las promociones es acudir desde temprano, ya que algunos de los artículos con mayor demanda suelen agotarse durante las primeras horas del día. Además, conviene comparar precios y planear las compras con anticipación para obtener un mayor beneficio de los descuentos disponibles.