Martes de Frescura en Walmart HOY 7 de julio 2026: estas son las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en el súper

Si esta semana toca hacer el súper, el Martes de Frescura de Walmart vuelve con una nueva jornada de descuentos que busca aliviar el gasto familiar. Como ya es tradición, la cadena lanzó promociones especiales en frutas, verduras, carnes y algunos productos refrigerados, disponibles tanto en tiendas físicas como en sus plataformas digitales.

Las ofertas más atractivas del Martes de Frescura del 7 de julio

Entre los productos con mejores precios destacan varias frutas y verduras de consumo diario, ideales para preparar comidas saludables sin disparar el presupuesto.

Frutas y verduras

Sandía a $12 el kilo

Piña miel a $25 el kilo

Melón chino a $26 el kilo

Plátano Chiapas a $20 el kilo

Mango paraíso a $29 el kilo

Mango ataulfo a $25 el kilo

Manzana red delicious a $39 el kilo

Manzana gala a $40 el kilo

Manzana ambrosía a $40 el kilo

Manzana granny smith a $54 el kilo

Naranja de juego a $42 el kilo

Mandarina a $45 el kilo

Toronja a $29 el kilo

Limón con semilla a $40 el kilo

Limón con semilla en malla a $32 el paquete

Limón sin semilla en malla a $42 el paquete

Zanahoria a $18 el kilo

Pepino a $24 el kilo

Jícama a $24 el kilo

Tomate verde sin cáscara a $37 el kilo

Tomate verde en malla a $32.90 el paquete

Aguacate hass en malla a $44 el paquete

Aguacate hass a $62 el kilo

Lechuga romana a $24.90 la pieza

Cebolla blanca a $42 el kilo

Papa blanca alfa a $66 el kilo

Jitomate saladet a $25 el kilo

Chayote sin espinas a $39.90 el kilo

Cebolla morada a $31 el kilo

Brócoli a $64 el kilo

Apio a $39.90 el kilo

Betabel a $39.90 el kilo

Coliflor a $65 la pieza

Col blanca a $29.90 el kilo

Chile poblano a $59 el kilo

Chile serrano a $59 el kilo

Chile cuaresmeño a $25 el kilo

Pera danjou a $49 el kilo

Durazno a $65 el kilo

Ciruela a $69 el kilo

Kiwi a $76 el kilo

Uva verde a $69 el paquete

Uva roja sin semilla a $54 el paquete

Ejotes a $69 el kilo

Cilantro a $10 el manojo

Perejil liso a $10.90 el manojo

Acelgas a $12.90 el manojo

Espinaca a $14.90 el manojo

Carnes, pollos y pescados

Costilla para asar de res congelada: $158.00/kg

Molida de res Premium 95/5: $242.00/kg

Pechuga de pollo con hueso sin piel: $164.00/kg (antes $169.00/kg )

(antes ) Alitas de pollo adobadas: $89.00/kg (antes $124.00/kg )

(antes ) Pechuga de pollo con piel: $152.00/kg

Pechuga sin hueso: $172.00/kg

Pierna de cerdo en trozo: $124.00/kg

Milanesa de cerdo: $116.00/kg

Milanesa de pollo Just Bare cruda y aplanada 540 g: $99.00

Molida de res 80/20: $136.00/kg

Fajitas de pechuga natural: $152.00/kg

Milanesa de pechuga de pollo: $182.00/kg

Molida de cerdo: $109.00/kg

Carne de res para hamburguesa SuKarne (8 pzas): $98.00 (antes $110.00 )

(antes ) Carne para hamburguesa Marketside Suprema Extra Grande (4 pzas): $120.00 (antes $142.00 )

(antes ) Carne de res para asar: $253.00/kg

Fajita de res asador: $274.00/kg

Chorizo de cerdo Marketside brasileño 500 g: $99.00 (antes $116.00 )

(antes ) Chorizo de cerdo Marketside alemán 500 g: $99.00 (antes $116.00 )

(antes ) Sirloin Sonora Angus congelado: $489.00/kg .

. Molida de res Sonora: $249.00/kg

Carne de res Marketside para hamburguesa (8 pzas): $90.00 (antes $99.00 )

(antes ) Arrachera de res marinada SuKarne 600 g: $226.00

Arrachera de res Marketside Choice marinada 600 g: $222.00 (antes $259.00 )

(antes ) Costilla de cerdo: $149.00/kg

Chorizo de cerdo Marketside parrillero 500 g: $99.00 (antes $116.00 )

(antes ) Rib Eye Sonora: $774.00/kg

New York Sonora: $617.00/kg

Tomahawk Sonora Angus congelada: $962.00/kg

Camarón coctelero: $185.00/kg (antes $206.00/kg)

Panadería

Paquete de berlinesas Mundial (4 piezas): $46.00

Paquete de donas Mundial (4 piezas): $46.00

Rosca de mango rellena y decorada con lechera: $116.00

¿Dónde aplican las promociones?

Las ofertas del Martes de Frescura Walmart están disponibles durante este 7 de julio de 2026 en las sucursales participantes del país. También pueden encontrarse en Walmart Express, la tienda en línea, la aplicación móvil y el servicio Pickup, aunque algunos precios pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de la ciudad o la disponibilidad de inventario.

Un buen momento para ahorrar en la despensa con Walmart

La recomendación para quienes planean aprovechar las promociones es acudir desde temprano, ya que algunos de los artículos con mayor demanda suelen agotarse durante las primeras horas del día. Además, conviene comparar precios y planear las compras con anticipación para obtener un mayor beneficio de los descuentos disponibles.