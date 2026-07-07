México, cuarto país de la OCDE con mayor aumento salarial desde 2021

México, de los países de la OCDE que registró aumentos salariales en los últimos seis años (blog.sivale.mx/)

Salarios — La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó este martes que México se ubica en el cuarto lugar del foro intergubernamental de las naciones que han aumentado sus salarios en términos reales, descontando inflación en el periodo de inicios del 2021 y el primer trimestre de 2026.

Al presentar su informe anual Perspectivas del empleo, la OCDE resalta que entre enero y marzo pasados los salarios reales en México se ubicaban en 15.1 %, cifra por encima del nivel registrado cinco años atrás.

El reporte refiere que este es el incremento más importante para ese periodo tras los registrados en Turquía (78.6 %), Hungría (29.8 %) y Polonia (16.5 %) y está muy por encima tanto de la media de la OCDE (4.9 %) como de su mediana (1.2 %).

En su estudio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos refiere que en el último año y hasta el primer trimestre del 2026 se registró un avance progresivo en el salario del 3.9 % en México, frente al 1.7 % en el conjunto de la organización, lo que evidencia que la tendencia a una mejora del poder adquisitivo de los salarios se ha mantenido al alza.

ANTECEDENTE

Detrás de esa evolución está el hecho de que desde enero de 2021 el salario mínimo real aumentó un 68 %, lo que llevó a que en 2024 pasara a representar un 73.7 % del salario medio. En reporte apunta que otra tendencia en la que México ha destacado desde la crisis de Covid-19 es el crecimiento relativamente sólido de su productividad laboral, que progresó a un ritmo medio del 1.45 % anual entre 2019 y 2023 y del 1.96 % entre 2023 y 2024, cuando en el conjunto de la OCDE el alza en ese último periodo fue del 0.62 %.

HORAS LABORALES

Ese aumento de la productividad se ha producido con un descenso del promedio de horas trabajadas, ya que disminuyeron a un ritmo anual del 0.21 % entre 2019 y 2023 y del 0.52 % entre 2023 y 2025, cuando en la organización la caída fue del 0.20 % anual entre 2023 y 2025. En este punto, el número de horas trabajadas en México sigue elevado en comparación con otras naciones de la OCDE.

Por otra parte, México es el tercer país con mayores restricciones regulatorias sobre los contratos temporales en la OCDE, después de Turquía y España, por las reformas recientes contra el uso indebido de ese tipo de contratos y, en particular, la prohibición del empleo a través de agencias de trabajo temporal.

COMPETENCIA

Especialistas de la organización destacan que aunque las cláusulas de no competencia laboral que impiden a los trabajadores incorporarse a una empresa de la competencia son inconstitucionales, en la práctica siguen siendo muy comunes, al grado de que están atados a ese tipo de cláusulas entre el 23 % y el 39 % de los trabajadores del sector privado, frente a un promedio del 20 y 30 % en el conjunto de la OCDE, unos resultados obtenidos a partir de una encuesta a empresarios.

La Crónica de Hoy 2026