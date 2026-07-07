Martes y Miércoles del Campo en Soriana 7 y 8 de julio 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

La primera semana de julio llega con una nueva edición del Martes y Miércoles del Campo de Soriana, una de las campañas más esperadas por quienes buscan hacer rendir su presupuesto sin sacrificar calidad. Durante este 7 y 8 de julio de 2026, la cadena de supermercados lanzó descuentos en frutas, verduras, carnes y otros productos frescos, tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea, una oportunidad ideal para surtir la despensa con precios especiales.

¿Qué ofertas hay en el Martes y Miércoles del Campo de Soriana?

Como ocurre cada semana, la promoción reúne algunos de los alimentos de mayor consumo entre las familias mexicanas. Para esta edición destacan descuentos en productos básicos que suelen formar parte de las compras diarias.

Entre las ofertas más atractivas se encuentran:

Frutas y verduras

Jitomate Huaje/Saladette a $14.80 el kilo

Limón con semilla a $24.80 el kilo

Sandía a $9.80 el kilo

Piña Gota de Miel a $16.80 el kilo

Manzana Red en bolsa a $32.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Papaya a $26.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Naranja a $29.80 el kilo

Durazno Prisco a $59.80 el kilo

Cereza a $89.80 el kilo

Zanahoria a $16.80 el kilo

Col blanca a $21.80 el kilo

Chile Serrano a $39.80 el kilo

Brócoli a $48.80 el kilo

Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo

Carnes, pollos y pescados

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo

Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo

En la compra de 1 K de Filete de Pechuga de Pollo o Milanesa de Pollo Bachoco, te llevas Gratis 2 estuches de Huevo Bachoco de 12 piezas

Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $158.90 el kilo

Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $173.90 el kilo

Alas de Pollo enchiladas a $74.90 el kilo

Milanesa de Cerdo fresca a $94.90 el kilo

Pulpa de Cerdo en trozo o trocitos a $94.00 el kilo

Chuleta de Cerdo a $99.00 el kilo

25% de descuento en toda la línea Dolores

Filete de Mojarra de granja congelado a $99.90 el kilo

Combinado de Mariscos a $109.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo

Camarón coctelero chico congelado a $139.00 el kilo

Sierra a $79.90 el kilo

T-Bone de Res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo

Top Sirloin de Res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo

Diezmillo de Res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo

La disponibilidad puede cambiar según la sucursal y la existencia de cada tienda.

Julio Regalado también sigue vigente

El Martes y Miércoles del Campo coincide con la temporada de Julio Regalado, por lo que muchos consumidores pueden encontrar promociones adicionales en otras categorías del supermercado.

Entre ellas destacan ofertas como:

4x3 en gelatinas y flanes en polvo.

4x2 en cosméticos.

3x2 en productos para el cuidado bucal.

3x2 en pan dulce empacado.

2x1 en ropa para toda la familia.

Estas promociones pueden variar dependiendo del formato de tienda y de la vigencia establecida por Soriana.

Tips para aprovechar mejor las ofertas de Soriana

Si buscas obtener el mayor ahorro durante esta campaña, conviene tomar en cuenta algunas recomendaciones: