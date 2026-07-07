Martes y Miércoles del Campo en Soriana 7 y 8 de julio 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

La primera semana de julio llega con una nueva edición del Martes y Miércoles del Campo de Soriana, una de las campañas más esperadas por quienes buscan hacer rendir su presupuesto sin sacrificar calidad. Durante este 7 y 8 de julio de 2026, la cadena de supermercados lanzó descuentos en frutas, verduras, carnes y otros productos frescos, tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea, una oportunidad ideal para surtir la despensa con precios especiales.
¿Qué ofertas hay en el Martes y Miércoles del Campo de Soriana?
Como ocurre cada semana, la promoción reúne algunos de los alimentos de mayor consumo entre las familias mexicanas. Para esta edición destacan descuentos en productos básicos que suelen formar parte de las compras diarias.
Entre las ofertas más atractivas se encuentran:
Frutas y verduras
- Jitomate Huaje/Saladette a $14.80 el kilo
- Limón con semilla a $24.80 el kilo
- Sandía a $9.80 el kilo
- Piña Gota de Miel a $16.80 el kilo
- Manzana Red en bolsa a $32.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Papaya a $26.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Naranja a $29.80 el kilo
- Durazno Prisco a $59.80 el kilo
- Cereza a $89.80 el kilo
- Zanahoria a $16.80 el kilo
- Col blanca a $21.80 el kilo
- Chile Serrano a $39.80 el kilo
- Brócoli a $48.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo
Carnes, pollos y pescados
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo
- Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo
- Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo
- En la compra de 1 K de Filete de Pechuga de Pollo o Milanesa de Pollo Bachoco, te llevas Gratis 2 estuches de Huevo Bachoco de 12 piezas
- Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $158.90 el kilo
- Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $173.90 el kilo
- Alas de Pollo enchiladas a $74.90 el kilo
- Milanesa de Cerdo fresca a $94.90 el kilo
- Pulpa de Cerdo en trozo o trocitos a $94.00 el kilo
- Chuleta de Cerdo a $99.00 el kilo
- 25% de descuento en toda la línea Dolores
- Filete de Mojarra de granja congelado a $99.90 el kilo
- Combinado de Mariscos a $109.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado a $139.00 el kilo
- Sierra a $79.90 el kilo
- T-Bone de Res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo
- Top Sirloin de Res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo
- Diezmillo de Res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo
La disponibilidad puede cambiar según la sucursal y la existencia de cada tienda.
Julio Regalado también sigue vigente
El Martes y Miércoles del Campo coincide con la temporada de Julio Regalado, por lo que muchos consumidores pueden encontrar promociones adicionales en otras categorías del supermercado.
Entre ellas destacan ofertas como:
- 4x3 en gelatinas y flanes en polvo.
- 4x2 en cosméticos.
- 3x2 en productos para el cuidado bucal.
- 3x2 en pan dulce empacado.
- 2x1 en ropa para toda la familia.
Estas promociones pueden variar dependiendo del formato de tienda y de la vigencia establecida por Soriana.
Tips para aprovechar mejor las ofertas de Soriana
Si buscas obtener el mayor ahorro durante esta campaña, conviene tomar en cuenta algunas recomendaciones:
- Revisa primero los productos que realmente necesitas
- Compara precios por kilo antes de elegir
- Si compras frutas o verduras para varios días, prioriza aquellas con mayor tiempo de conservación
- Consulta la disponibilidad en tu sucursal o en la tienda en línea antes de salir de casa