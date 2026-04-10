Actividad Industrial en México crece 0.4% mensual, pero cae 1.3% anual

Actividad Industrial en México

La actividad industrial en México registró un crecimiento de 0.4% a tasa mensual de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), pero se registró una caída de 1.3% anual.

Las industrias manufactureras registraron el mayor avance mensual con un incremento de 0.7% seguidas por la minería con 0.6% y la construcción con 0.3%.

Por otro lado, el sector de energía eléctrica, el suministro de agua y gas natural disminuyó 1.4%. Sumado a esto la construcción tuvo un avance de 1.2% respecto a febrero de 2025.

Dentro del desglose por subsectores, el crecimiento en la extracción de petróleo y gas tuvo un aumento anual de 3.1%, y la minería un 19.5%.

En contraste las industrias como la textil, la de prendas de vestir y la industria del papel mostraron retrocesos.

El INEGI señaló que este indicador ofrece información oportuna sobre el desempeño del sector industrial, en base a encuestas y registros administrativos y se publica de manera mensual para contribuir al análisis de la actividad económica del país.

Los resultados reflejan un inicio de año con avances moderados en el corto plazo, pero débiles en comparación al reporte anual, lo que evidencia un entorno industrial aún en proceso de recuperación.