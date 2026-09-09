¿Nido de ratas en sucursal de Walmart CDMX? Presuntos empleados difunden imágenes

Plaga de roedores en Walmart. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Por medio de la red social de X, el reportero Carlos Jiménez compartió un video donde se observa un nido de ratas en los que presume ser un almacén de Walmart, en la colonia Periodista en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Nido de ratas. Paga de ratas en las bodegas de Walmart (@c4jimenez). (Carlos Jiménez (@c4jimenez))

Los trabajadores exponen que no es el único nido y que han recibido amenazas de despido ante cualquier denuncia de los hechos ante las autoridades.

El video se puede observar una camada de roedores recién nacidos sobre cajas de la marca Gairet. Mientras presunta trabajadora comenta “¡Yo no voy a agarrar eso!”.

En los comentaros usuarios han compartido casos similares relacionados a las plagas en sus lugares de trabajo alrededor del país.

¿Cómo se crea un plaga?

Según un comunicado de la Procuraduría Federal del Consumir (PROFECO), inicia con la urbanización de los lugares, la acumulación de desechos y el cambio climático, generando así un aumento y expansión de la plaga.

Por ello, lugares sin la infraestructura pertinente y la higiene adecuada, así como la falta de limpieza en calles, mal alcantarillado y incorrecto manejo de basura, hacen que se facilite la llegada y expansión tanto de plagas o como de vectores (organismos que trasmiten enfermedades infecciosas a las personas).

Sin olvidar la propagación de enfermedades ocasionadas por las plagas y vectores que ponen en riego la salud humana.

¿Qué dice la PROFECO sobre las plagas?

En el mismo reporte, POFECO señala que casi el 20% del suministro mundial de alimentos es contaminado por roedores, quien a su vez llegan a portar otras plagas peligrosas como pulgas, garrapatas y ácaros.

No obstante, existe un gama de productos físicos y biológicos para su control, aptos para la salud y el cuidado del medio ambiente.

En caso de contratar alguna empresa especializada, esta debe tener una licencia expedida por la Secretaría de Salud a nivel federal o por los Gobiernos de la Entidades Federativas en sus respecticos ámbitos.