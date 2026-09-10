Llevan a cabo el foro SWISStainability 2026 en Quéretaro

SwissCham México

Con un total de 35 empresas ubicadas en sectores estratégicos, la región del Bajío se posiciona como el segundo hub corporativo más importante para Suiza en México y es actualmente el tercer lugar en captación de inversión extranjera directa y comercio exterior para el país helvético.

Por ello, la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México), en colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, llevaron a cabo el Foro SWISStainability 2026 en donde se analizaron temas de importancia en materia de economía circular y uso responsable del agua y la electricidad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (Data México), Querétaro y Guanajuato se mantienen firmes en el Top 3 nacional de intercambio comercial e Inversión Extranjera Directa (IED) suiza, al incorporar tecnología y maquinaria de alta especialización en sus cadenas de valor. Bajo este contexto, el for expuso la “triple hélice” (sector privado, gobierno y academia) para responder a los retos ambientales globales desde una perspectiva local.

“La transición energética y la eficiencia en el uso de la electricidad ya no son una meta a futuro, sino una necesidad operativa inmediata para las plantas en el Bajío. Desde ABB, estamos convencidos de que el uso correcto de la tecnología avanzada es el habilitador clave para que la industria mexicana crezca de manera sostenible y competitiva a nivel global”, destacó Betuel Hernández, Gerente Comercial Motion High Power de la empresa suiza ABB.