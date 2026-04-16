Se consolida México como líder productor de cal hidratada en AL; clave en salud, ambiente y control de plagas

La cal hidratada se consolida como un elemento presente en la vida de las personas pues es esencial en la prevención de enfermedades como el cólera y la salmonelosis.

México se consolida como líder productor de cal hidratada en América Latina y se prevé que el mercado de ese producto en nuestro país mantenga un crecimiento compuesto superior al 4% anual durante el periodo 2026-2034.

Clave en la prevención de enfermedades, el medio ambiente y control de plagas, la cal hidratada se consolida como un elemento presente en la vida de las personas pues es esencial en la prevención de enfermedades como el cólera y la salmonelosis, y eficaz auxiliar para combatir hongos en plantas así como malos olores y plagas en areneros o desechos de mascotas.

De acuerdo con la empresa investigadora The Insight Partners, en el mundo se espera que al 2031 el mercado de cal hidratada registre una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del 5% como resultado de la rápida urbanización global, la expansión de la industria de la construcción y las regulaciones ambientales, pues también se utiliza en sistemas de control de contaminación atmosférica para la eliminación de dióxido de azufre, dióxido de carbono y otros contaminantes.

La coordinadora y gerente de Marketing de Grupo Calidra, Cristina Seijas Correa, e refirió a la importancia de la cal hidratada en la vida humana, animal y el medio ambiente, donde destacó que en materia de salud este elemento es ampliamente utilizada en el tratamiento de agua potable y residual.

Cristina Seijas y Francisco Pohls, gerentes de marketing en grupo Calidra

De hecho se estima que más del 70% de las plantas de tratamiento en el país emplean compuestos de cal para ajustar el pH y eliminar impurezas, contribuyendo a garantizar agua segura para consumo humano.

“Organismos internacionales han señalado que a nivel global el adecuado tratamiento del agua puede reducir hasta en 30% la incidencia de enfermedades gastrointestinales como el cólera y la salmonelosis. Es un insumo esencial para la protección de la salud pública y el bienestar cotidiano, gracias a sus propiedades desinfectantes, reguladoras de pH y su amplia disponibilidad”, señaló.

Agregó que la cal hidratada desempeña un papel relevante en el control sanitario ya que se utiliza como agente desinfectante en espacios públicos, instalaciones pecuarias y manejo de residuos orgánicos. Durante contingencias sanitarias, precisó, su aplicación ha sido clave para reducir la propagación de patógenos al actuar como barrera química efectiva y de bajo costo.

A su vez, Francisco Pohls Aguilera, gerente de Marketing de Grupo Calidra, expuso que la cal hidratada se emplea en tareas domésticas como la desinfección de superficies, el control de olores y la conservación de espacios limpios, especialmente en comunidades rurales.

Su versatilidad y bajo costo la convierten en una solución accesible para prácticas de higiene básicas que inciden directamente en la salud familiar, afirmó.

Indicó que aunado a ello, la industria de la cal en México produce millones de toneladas anuales para abastecer sectores estratégicos como la construcción, la agricultura, el tratamiento de agua y la industria alimentaria, generando miles de empleos y fortaleciendo cadenas productivas clave para el desarrollo del país.

“Ante estos beneficios, especialistas coinciden en la importancia de difundir el uso responsable y seguro de la cal hidratada, así como promover su papel como herramienta efectiva en la prevención de enfermedades y en la mejora de las condiciones sanitarias, tanto a nivel comunitario como doméstico”, puntualizó.