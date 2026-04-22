Empresas suizas consolidan a Jalisco como polo estratégico de desarrollo industrial en inversión

Décimo aniversario de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria

En el marco de la celebración por su décimo aniversario, la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) reafirmó su compromiso con el desarrollo económico de la región Occidente del país, destacando a Jalisco como un destino fundamental para la innovación, la tecnología y la inversión.

La jornada conmemorativa fue encabezada por Roger Eleutheri, Cónsul Honorario de Suiza en Guadalajara; Adriana Chaparro, Vicepresidenta de SwissCham; Emilia Pfeiffer, Directora General; y Valentin Pfyffer, Gerente Bajío y Occidente. Las actividades iniciaron con un diálogo de alto nivel con Cindy Blanco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), quien presentó las “Políticas económicas del Gobierno del Estado”.

En este contexto de oportunidades industriales, Adriana Chaparro, Vicepresidenta de la Cámara Suiza, destacó la magnitud de la alianza: “Jalisco es el tercer destino con mayor Inversión Extranjera Directa suiza en México, superando los 53 millones de dólares. Hoy operan aquí más de 20 empresas que generan 4,000 empleos directos, destacando plantas agroalimentarias clave de Nestlé y la sólida presencia de líderes como Sika, Holcim, ABB, Adecco, Zurich, Bühler y Kuehne+Nagel”.

Asimismo, las actividades continuaron por la tarde con una visita a la planta de la empresa suiza DSM-Firmenich, ubicada en el municipio de El Salto. Posteriormente, se llevó a cabo el brindis de aniversario, el cual sirvió de plataforma para fortalecer el networking entre la membrecía y los aliados institucionales.

Desde la apertura de su representación regional en marzo de 2023 (cubriendo Jalisco, Zacatecas, Colima y Nayarit), la Cámara Suiza conecta al ecosistema suizo con cadenas de suministro locales y con instituciones gubernamentales. Actualmente, Jalisco es el epicentro de esta misión.

Este décimo aniversario es impulsado por empresas líderes: ABB, Curaden, Sandoz, Adecco, Nestlé, Roche, Schindler, Bühler, Clariant, Holcim, JTI, MSC, SICPA, Dormakaba, Eq Corporate, Lindt, Ricola, Sika y Swissmex.