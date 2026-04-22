Totalplay y 5T4D10 lanzan primera alianza Telco-Wellness para llevar bienestar integral a hogares mexicanos

Totalplay y 5T4D10 anunciaron la primera alianza Telco-Wellness en México, con la que buscan acercar programas de salud, entrenamiento y bienestar integral a millones de hogares mexicanos mediante una oferta exclusiva para clientes de la compañía de telecomunicaciones.

Como parte del acuerdo, se integrará 5T4D10 Infinity al ecosistema de servicios de Totalplay, convirtiéndose en la primera empresa de telecomunicaciones en el país en ofrecer un programa estructurado de bienestar integral dentro de su propuesta comercial.

Infinity es un sistema de transformación de 12 meses conformado por seis programas de ocho semanas, enfocados en entrenamiento físico, mentalidad, nutrición y comunidad.

La colaboración surge en un contexto en el que México enfrenta altos niveles de sedentarismo. De acuerdo con cifras compartidas por ambas compañías, el acceso a programas digitales de calidad con acompañamiento profesional aún es limitado para una gran parte de la población.

Karmen Valencia, directora de Mercadotecnia de Totalplay Empresarial, señaló que la empresa busca ampliar su impacto más allá de la conectividad. “Queremos conectar a México con lo que más importa: su salud, su bienestar y su mejor versión”, afirmó.

Por su parte, Rodrigo Garduño destacó que esta alianza permitirá ampliar el acceso a herramientas de transformación personal. “Por primera vez llevamos este sistema a millones de hogares mexicanos con un acceso nunca antes visto”, comentó.

Como parte del lanzamiento, los clientes de Totalplay podrán acceder a una suscripción anual de Infinity por 3,799 pesos, frente al precio regular de 13,799 pesos, lo que representa un ahorro de 10 mil pesos.

Esto equivale a una inversión familiar cercana a 10 pesos diarios, menos de lo que cuesta una botella de agua, con acceso a un programa integral de bienestar desde casa.

Además, los usuarios tendrán acceso gratuito al Reto 2026 Imparable, un programa introductorio de seis días diseñado como puerta de entrada al ecosistema de 5T4D10.

El sistema Infinity está disponible actualmente a través de navegador web y aplicaciones para iOS y Android, con planes de expansión a plataformas de Smart TV como Apple TV, Roku y LG.

En una segunda etapa, ambas empresas contemplan desarrollar una aplicación exclusiva integrada directamente al servicio de Totalplay.

La empresa de telecomunicaciones recordó recientemente su reconocimiento como la red fija más rápida de México por quinto año consecutivo, distinción otorgada por Ookla.