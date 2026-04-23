Nace Tecate ICE Light: características de la nueva cerveza con tecnología extra fresh

Presentación de Tecate ICE Light

HEINEKEN México anunció el lanzamiento de Tecate ICE Light, una nueva cerveza que incorpora una tecnología orientada a transformar la percepción de frescura dentro de la categoría light en el país.

La compañía señaló que esta innovación surge a partir del análisis de las expectativas actuales, en las que la frescura adquiere relevancia en entornos marcados por el clima cálido y la convivencia social, factores habituales en distintas regiones de México.

“Identificamos una oportunidad concreta en la categoría: evolucionar la conversación de frescura, pasando de un atributo esperado a una experiencia perceptible y diferenciada. Y así es como nace Tecate ICE Light. Una innovación que responde directamente a ese insight, y que materializa una nueva forma de entender la categoría: no solo a través del sabor, sino desde la experiencia sensorial completa”, señaló Karen Dávila, Brand Manager de Innovación de Tecate.

Tecate ICE Light: Tecnología Extra Fresh y experiencia sensorial

El principal elemento del lanzamiento es la incorporación de la tecnología Extra Fresh, aplicada por primera vez en la industria cervecera en el país. Este desarrollo genera una sensación de enfriamiento en la cavidad bucal y la garganta, sin alterar el perfil de sabor ni añadir componentes mentolados.

Tecate ICE Light mantiene las características de una lager estilo pilsner, con una propuesta que integra esta sensación térmica como parte de la experiencia. De acuerdo con la empresa, el objetivo es ofrecer una frescura perceptible de manera constante durante el consumo.

Con esta introducción, Tecate amplía su portafolio en la categoría light, segmento en el que la marca tuvo un papel relevante al introducir una de las primeras cervezas ligeras en el mercado mexicano hace casi 35 años.

El lanzamiento se plantea como parte de una estrategia enfocada en la innovación, con la intención de generar nuevas referencias dentro de la categoría a través de propuestas que integren atributos sensoriales adicionales.

Diseño de Tecate ICE Light

La nueva cerveza incorpora elementos de diseño como un sello termosensible y una identidad visual actualizada, orientados a reforzar la comunicación de frescura desde el primer contacto con el producto.

¿Dónde se venderá Tecate ICE Light?

El despliegue inicial de Tecate ICE Light se realizará en el norte del país y en Jalisco, regiones identificadas como prioritarias por sus condiciones climáticas y hábitos de consumo. A partir de estos mercados, la compañía prevé su expansión a otras zonas.