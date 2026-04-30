Grupo Andrade cumple 100 años con expansión en servicios de movilidad y diversificación de operaciones

Grupo Andrade alcanzará este 2026 un siglo de operaciones en el sector automotriz mexicano, con una estructura que abarca venta de vehículos, financiamiento, arrendamiento, mantenimiento y logística. La empresa inició actividades en 1926, cuando Antonio Fernández Andrade abrió Ford Automotriz Tuxpan en un contexto en el que el automóvil comenzaba a ganar presencia en el país.

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Durante sus primeras décadas, la compañía centró su actividad en la comercialización de vehículos. Con el paso del tiempo incorporó la venta de tractores y maquinaria agrícola, lo que amplió su alcance y permitió consolidar servicios de taller y atención al cliente. Esa diversificación respondió a la necesidad de atender distintos segmentos productivos en un entorno económico en evolución.

El crecimiento tomó un giro en 1964 con la creación de Automovilística Andrade. Ese movimiento ocurrió después del Decreto Automotriz de 1962, que limitaba importaciones y promovía la producción nacional. Dicho contexto impulsó la expansión de empresas con capacidad de adaptación a nuevas reglas del mercado y a partir de ese momento, Grupo Andrade dejó de operar solo como concesionaria y adoptó una escala empresarial más amplia, con procesos más estructurados y presencia territorial en aumento.

En 1979, la incorporación de Nissan marcó un cambio estratégico. La empresa adoptó un modelo multimarca que permitió diversificar su portafolio, una decisión que resultó relevante en un mercado que comenzó a exigir mayor variedad de opciones para consumidores y empresas. La inclusión de nuevas marcas y segmentos se mantuvo como una línea constante de crecimiento en las décadas siguientes.

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Actualmente, Grupo Andrade cuenta con más de 60 distribuidoras en el país, representa más de 35 marcas y registra ventas superiores a 45 mil unidades al año. Estas cifras reflejan una posición consolidada dentro del sector automotriz nacional, en un contexto donde la competencia incluye fabricantes, distribuidores y nuevos modelos de movilidad.

El grupo también participa en otros eslabones de la cadena. A través de Integra y Ultra Fleet Solutions, administra una flota que supera las 100 mil unidades. Esta actividad se apoya en una red nacional de más de 2 mil talleres y centros de servicio, que ofrecen mantenimiento preventivo y correctivo. La gestión de flotillas responde a la demanda de empresas que requieren control operativo y reducción de costos en transporte.

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Velbus integra servicios de transporte y logística de mercancías, mientras Qardeal opera en el segmento de renta diaria de vehículos. Estas unidades de negocio reflejan un cambio en la forma en que se concibe la movilidad, donde la propiedad del vehículo ya no representa la única opción.

“Cumplir 100 años implica haber atravesado distintos ciclos económicos y transformaciones en la industria. No es solo una fecha simbólica, sino el resultado de decisiones tomadas en momentos complejos y de un crecimiento que hoy nos permite generar más de 6 mil empleos en el país”, señaló Angel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración de Grupo Andrade.

El directivo también explicó la lógica detrás de la diversificación: “Nuestra evolución ha sido entender que la movilidad no se limita a vender vehículos. Hoy participamos en financiamiento, arrendamiento, mantenimiento y logística, lo que nos permite tener una visión integral del sector”.

La relevancia de este modelo radica en su capacidad de adaptación a cambios en la industria automotriz, como la digitalización, la electrificación y nuevas formas de consumo. La integración de servicios permite a la empresa responder a distintos perfiles de clientes, desde usuarios individuales hasta grandes corporaciones.

Con la participación de una quinta generación en su estructura, Grupo Andrade llega a su centenario con un modelo diversificado y una trayectoria que muestra la evolución de una empresa familiar hacia una organización con presencia en múltiples áreas de la movilidad, en un entorno que continúa en transformación.