¿Quién es el dueño del Monte de Piedad? La verdad detrás de su fortuna en plena huelga

Quién el dueño del Monte de Piedad Especial

En medio de una crisis laboral y comercial, el Monte de Piedad mantiene en vilo la huelga que estalló en octubre de 2025, misma que ha afectado a millones de usuarios con el paro de actividades. En este escenario complejo continúan las dudas sobre la seguridad de los objetos empeñados, las mecánicas de pago y la fecha del fin de esta huelga.

Sin embrago, también hay una duda en el aire que muchos mexicanos se hacen: ¿quién es realmente el dueño de esta institución… y cuánto dinero hay detrás?

La respuesta, lejos de ser sencilla, rompe con la lógica empresarial tradicional.

¿Quién es el dueño del Monte de Piedad? así funciona la institución

Contrario a lo que muchos imaginan, el Nacional Monte de Piedad no tiene un dueño como tal. No pertenece a un empresario, ni a un grupo corporativo, ni cotiza en bolsa.

Se trata de una Institución de Asistencia Privada (IAP), una figura legal que opera sin fines de lucro y cuya misión principal es apoyar a sectores vulnerables mediante préstamos prendarios.

Por lo tanto, no hay accionistas que reciban utilidades; no existe una fortuna personal atribuible a un “dueño” y todos los ingresos se reinvierten en operación y programas sociales.

En pocas palabras, el “patrimonio” del Monte de Piedad no es riqueza privada, sino un fondo destinado a asistencia social.

El verdadero poder: el patronato

Aunque no hay dueño, sí existe una estructura de mando. El control de la institución recae en un patronato, que funciona como máxima autoridad.

Este órgano está integrado por figuras clave como Carlos Antonio Zozaya Gorostiza (presidente), Pedro Romero de Terreros Gómez Morín (descendiente del fundador) y José Antonio Palacios Pérez y otros consejeros, cuyo papel es dirigir la institución y tomar decisiones estratégicas en momentos clave.

Cabe destacar que su papel no es enriquecerse, sino administrar el patrimonio institucional y garantizar su continuidad.

¿De cuánto es la “fortuna” del Monte de Piedad?

Hablar de fortuna en este caso requiere precisión y de aclarar puntos.

En primera instancia vale la pena señalar que el Nacional Monte de Piedad maneja un patrimonio construido durante más de 250 años, basado en préstamos prendarios, intereses generados y bienes institucionales.

Sin embargo, ese dinero no es riqueza personal ni distribuible, sino un capital social destinado a sostener la operación y apoyar a organizaciones de beneficencia.

Además, durante la huelga, esta “fortuna” se ha visto afectada indirectamente por el cierre de más de 300 sucursales, la interrupción de ingresos derivado de la misma huelga y la suspensión de apoyos sociales.

Finalmente, el Nacional Monte de Piedad fue fundado en 1775 y desde entonces opera bajo un modelo sin fines de lucro. Por lo tanto, no genera riqueza privada.