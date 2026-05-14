Acuerdo comercial con la UE “no pone en riesgo” el T-MEC, señala Sheinbaum

La actualización del acuerdo comercial entre México y la UE se firmará el próximo 22 de mayo

Libre comercio — “Este acuerdo integral que estamos llegando con la Unión Europea (cuya firma está prevista para el 22 de mayo), hay que decirlo, no pone en riesgo el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en ninguna de sus facetas y abre muchas posibilidades para la exportación de México”, señaló este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La mandataria apuntó que el tratado de libre comercio con Europa existe desde el año 2000 y sostuvo que ahora se está actualizando y no se reemplaza el vínculo comercial de Norteamérica.

La Jefa del Ejecutivo federal refirió que este acuerdo “no es en vez del tratado con Estados Unidos”, subrayó al defender que abrir mercados para exportar o importar sin aranceles da ventajas a México cuando existe complementariedad con otros países.

En la misma línea, Sheinbaum citó como ejemplos el cacao de Tabasco y el café de Chiapas, que, afirmó, tienen una “oportunidad enorme” en Europa, además de otros productos de pequeños y grandes productores mexicanos.

Asimismo, señaló que la Federación debe proteger a los sectores nacionales cuando un acuerdo pueda generar afectaciones, por lo que insistió en el Plan México, orientado a impulsar la producción nacional, fortalecer la economía interna y complementar con importaciones de bienes que el país no produce.

Al retomar el tema del T-MEC, la mandataria dijo que su administración no tiene prisa por concluir la revisión del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, aunque sí busca que disminuyan los aranceles vigentes. “Vamos avanzando. No hay prisa”, dijo al agregar que la intención es evitar que factores políticos o electorales influyan en una discusión que debe tener una visión de largo plazo para las tres economías.

Sheinbaum sostuvo también que la economía de México avanza pese al cambio de perspectiva de S&P Global Ratings de estable a negativa para la calificación soberana y para las empresas públicas Pemex y CFE.

También citó la baja de la tasa de interés a 6,5 %, el descenso de la inflación a 4,45 % al cierre de marzo, la fortaleza del peso frente al dólar y mayores inversiones públicas, privadas y mixtas. “Vamos bien (...) la economía de México está bien (...) Le vamos a dar la vuelta (a la calificación de S&P) para que se dé cuenta de que se equivocó”, sostuvo.

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