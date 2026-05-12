Cerca de 5 mil empleos en la industrial textil involucrada en la camiseta de la Selección

Jersey Selección Mexicana 2026 Screenshot

La empresa Grupo Martex jugará un papel decisivo en la creación de las playeras oficiales de la Selección Mexicana de Fútbol. Esta empresa ha manufacturado la camiseta oficial durante 5 años consecutivos, y es una empresa líder en la innovación, calidad y competitividad de su producción.

De acuerdo con el Ceo de Grupo Martex, Santiago Martí, la clave del crecimiento de la empresa ha sido la tecnología que incorpora innovación y eficiencia que le ha permitido una competencia mundial. Reduciendo tiempo de manufactura que provee a tiempo los jersey de la Selección Nacional de México y otros países.

Sumado a esto, la empresa prioriza el cuidado del medio ambiente utilizando fibras de poliéster 100% reciclado, que junto con la nanotecnología crea materiales mas durados reduciendo el impacto ambiental que junto con la Inteligencia Artificial crean simulaciones antes de llevarlos a práctica.

Al respecto, el Ceo de Grupo Martex señaló que “Grupo Martex genera más de 4 mil 500 empleos directos en su planta de Irapuato, Guanajuato; somos el más grande empleador del estado. En esta materia, brindamos prestaciones superiores a las de la ley y mantenemos siempre un sentido de justicia social para erradicar la desigualdad de género; de cada 10 puestos de trabajo en este grupo empresarial, siete son destinados a mujeres.