Impacto económico del Mundial 2026 en las FRIBRAs

FibraShop y el Mundial 2026

El Mundial 2026 ha sido un parteaguas en las inversiones donde sectores como de infraestructura, movilidad, turismo y comercio siendo un acelerador de tendencias estructurales.

Entre ellas destaca las FIBRAs (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces), el papel del Mundial permite una visión de México como destino de inversión, donde las FIBRAs permiten capturar el crecimiento sin asumir riesgos operativos directos, ofreciendo liquidez y rendimientos recurrentes de forma trimestral.

Por su lado, las FIBRAs tienen una planeación estratégica alargo plazo, así señaló el CEO de FibraShop, Gabriel Ramírez, “Más que reaccionar al Mundial como un evento aislado, las FIBRAs estamos integrando este tipo de oportunidades dentro de una planeación estratégica de largo plazo, aprovechando la mayor exposición internacional que tendrá México”.

Además el CEO señaló que: “En el contexto del Mundial, la atención sobre sostenibilidad, impacto social y buenas prácticas de gobernanza será aún mayor. Las inversiones inmobiliarias asociadas, directa o indirectamente, a este evento deberán demostrar eficiencia energética, gestión responsable de recursos, accesibilidad e impacto positivo en las comunidades donde se desarrollan”.