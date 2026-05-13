CFE informa que “CCC Elvia Carrillo Puerto” en Mérida, Yucatán inició operaciones

CCC Elvia Carrillo Puerto

A través de un comunicado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el 12 de mayo entró en operación comercial la Central Ciclo Combinado (CCC) Elvia Carrillo Puerto en Mérida, Yucatán.

Este es un trabajo que responde a la demanda de energía eléctrica en la región y que cuenta con una capacidad neta instalada de 499 MW, que beneficiará a más de 1.53 millones de habitantes.

Consistió en la construcción de un Ciclo Combinado para la generación de energía eléctrica y en la edificación de dos subestaciones eléctricas en niveles de tensión de 115 kV y 230 kV. Inició en 2022.

CCC Elvia Carrillo Puerto

El objetivo principal de este proyecto es asegurar el suministro confiable de energía eléctrica en la Península de Yucatán, bajo la visión de la Directora General de la CFE, Emilia Calleja Alor.

“Requirió el desarrollo del diseño e ingeniería, el suministro de equipos y materiales, la construcción e instalación de la infraestructura, la realización de pruebas y todas las actividades necesarias para lograr una puesta en operación comercial segura, confiable y eficiente, en estricto cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)“ redacta el documento.

CCC Elvia Carrillo Puerto

Además señala que utiliza un combustible limpio, para apuntalar la transición energética de México y evita la producción de 1.49 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a retirar aproximadamente 319 mil automóviles de circulación.