Los Diablos Rojos de México y su proyecto de inversión

Mascota de los Diablos Rojos

El giro que dio el deporte en el mercado de valores ha permitido que el equipo de los Diablos Rojos de México, se convierta en el primer equipo de béisbol en América Latina al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.

Los Diablos Rojos emitieron acciones por más de 13.35 millones, fortaleciendo los procesos administrativos, garantizando transparencia financiera y acceder al capital necesario para competir a nivel nacional e internacional.

A su vez el Presidente Ejecutivo de Diablos Rojos del México, Jorge Del Valle Mohar, ha señalado que loa aficionados se han convertido en grandes inversionistas de las acciones tras el split de 100:1, generando un atractivo para inversionistas institucionales.

El director también señaló que: “La comunicación con inversionistas ha sido un elemento clave para consolidar la confianza en el proyecto. Esta se ha llevado a cabo a través de espacios digitales, reportes semestrales y un contacto dedicado, lo que ha permitido destacar un crecimiento sostenido en asistencia, patrocinios y transparencia bursátil”.

Es así como se trata de consolidar un precedente al integrar el deporte, entretenimiento la inversión a través de las franquicias deportivas como activos bursátiles a la alza.