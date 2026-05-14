Profeco y supermercados colocan señalizaciones en productos Pacic; reportan baja en precios de básicos

Profeco y supermercados La Profeco informó que ya trabaja con cadenas de autoservicio para identificar los productos de la canasta Pacic dentro de las tiendas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que varias tiendas de autoservicio ya comenzaron a colocar identificadores especiales en productos del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) para facilitar que las familias encuentren artículos básicos a menor costo. El procurador Iván Escalante Ruiz señaló que esta estrategia se realiza en coordinación con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que personal de Profeco ha realizado recorridos en supermercados como Soriana, Chedraui y La Comer, donde ya se observan estos señalamientos en distintos productos de la canasta básica.

Escalante Ruiz también presentó un comparativo de precios en productos de consumo frecuente y aseguró que algunos alimentos han mostrado una disminución o estabilización en su costo durante este año.

Entre los casos mencionados destacó el plátano, que actualmente tiene un precio promedio nacional de 21.95 pesos por kilogramo, cuando en julio de 2025 alcanzaba los 28.72 pesos. El limón también registró una ligera baja, al pasar de un promedio de 37.45 pesos el kilo a 36.44 pesos.

En el caso del huevo blanco, el paquete de 18 piezas pasó de 55.09 pesos en junio del año pasado a 47.40 pesos al corte del 8 de mayo. Mientras tanto, el kilo de pollo entero bajó de 43.19 a 38.99 pesos.

El procurador también habló del frijol negro, cuyo precio promedio nacional pasó de 32.01 pesos en julio de 2025 a 24.15 pesos actualmente. El arroz también mostró una reducción, al pasar de 19.75 a 18.04 pesos por kilogramo.

Sobre la carne de cerdo, Profeco señaló que tuvo una baja menor en comparación con otros productos, ya que pasó de 111.30 pesos por kilo en junio de 2025 a 109.12 pesos en mayo de este año.

Iván Escalante recordó que la canasta Pacic está integrada por 24 productos básicos para una familia de cuatro personas y que el compromiso es que su costo total no rebase los 910 pesos.

Finalmente, recomendó a la población consultar la herramienta “Quién es Quién en los Precios” antes de realizar compras, además de considerar mercados públicos y centrales de abasto, donde varios productos suelen encontrarse a menor precio.