Peso e indicadores hoy: así se comporta la economía de México

Indicadores económicos hoy

Tipo de cambio

El dólar cotiza este 19 de mayo en 17.68 pesos a la venta en BBVA México, donde el rango de precio se encuentra entre los 17.26 pesos y 17.38 según estudios de Monex. Y en 17.2928 por Banco de México

Política Monetaria y Cetes

El Banco de México (Banxico) redujo su tasa el 7 de mayo a 6.50%.

En la subasta del 13 de mayo, los CETES a 28 días se establecieron en 6.54%, a 91 días en 6.55% y 182 días en 6.77%, a un año en 7.17% y a 728 días en 8.37%.

PIB e Inflación

La economía mexicana se contrajo en 0.8% el primer trimestre de 2026, con una tasa anual del 0.1%, ubicada por debajo de lo esperado por analistas.

La inflación general en la primera quincena de abril fue de 4.53% anual, afectada por el alza de productos agropecuarios. Mientras que la inflación subyacente se estimo en 4.26%,de acuerdo con la información otorgada por Banxico.

Reservas y Proyecciones

Las reservas internacionales del país se sitúan en 256,543.1 millones de dólares y las UDIS en 8.842929.

EL crecimiento del PIB se ajusto en 1.35 por Banxico, un estimado inferior al pronosticado.