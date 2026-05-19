Walmart, Grupo Banorte y Bimbo mantienen tendencia al alza

Walmart México, empresa con tendendencia a la alza hoy en la BMV.

Este martes el S&P/BMV IPC -el principal índice de la bolsa mexicana-cerró la mañana de este martes con una alza de 0.63%, superando los valores negativos -128 vs. 110- de las empresas que cotizan en la bolsa y reflejan el marco a la alza.

Walmart México (WALMEX) fue la mejor valorada con una alza de 2.23%, cerrando en 55.96 pesos.

En segundo lugar Grupo Financiero Banorte (GFNORTEO), avanzó 2.06%, con un valor de 188.03 pesos.

Y en tercer lugar Sigma Foods (SIGMAFA) con un alza de 1.94%, cerrando en 16.33 pesos.

Por otro lado, la peor caída la sufrió Controladora Vuela (Volara), empresa de la aerolínea Volaris, con una baja de 3.66%, cerrando en 11.06 pesos.

También, Bimbo (BIMBOA) tuvo una baja del 2.13%, quedando en 58.00 pesos.

El desempeño de estas empresas refleja el entorno económico del país, que junto con los indicadores económicos nos dan una perspectiva de como se desarrollan el Mercado de Valores.