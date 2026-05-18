Iván Escalante reportó un aumento de estaciones que venden el litro de diésel en menos de 27 pesos

Iván Escalante

Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reportó un aumento significativo de estaciones de servicio que venden el litro de diésel en un precio menor o igual a $27.00 pesos. Actualmente ya suma un 56.3% de cumplimiento.

“La semana pasada el cumplimiento fue de 31.2% de estaciones de servicio con ese rango de precios; los empresarios del rubro indican que conforme se vaya terminando el inventario se irán acercando al precio de $27.00 pesos”, señaló.

Además destacó que el precio promedio nacional del diésel también disminuyó al 17 de mayo a $27.43 pesos por litro.

Del 13 de abril al 15 de mayo, personal de la Procuraduría realizó 601 visitas de verificación a estaciones de servicio a nivel nacional, entre las cuales se colocaron 98 lonas. El procurador subrayó que estas acciones se sustentan en un procedimiento jurídico-administrativo de advertencia establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Resaltó que el litro de diésel más justo para el bolsillo de las personas consumidoras estuvo en $26.90 pesos en la estación Carburantes del Centro de grupo Pemex en Corregidora, Querétaro. Por el contrario, Estación Osiris de BP en Amozoc, Puebla, presentó el precio más caro de $29.99 pesos.

Recordó hacer uso de el mapa virtual https://alertas.gob.mx/estaciones/ donde pueden consultar cuáles son las gasolineras con precios bajos y caros.

Canasta Pacic

Respecto a los precios de los 24 productos que conforman la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el titular de la Procuraduría recordó que su precio total no debe ser mayor a $910.00 pesos.

En cuanto a los precios promedio de la canasta básica del Pacic por regiones, el monitoreo del 4 al 8 de mayo señaló que en el Centro se comercializó con el precio más bajo de $857.00 pesos, mientras que el más caro fue de $898.00 pesos en el Sureste.

El procurador destacó la importancia de comparar en diferentes establecimientos mediante el Quién es Quién en los Precios, disponible en https://qqp.profeco.gob.mx/, para no pagar de más por un mismo producto.