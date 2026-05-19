Pemex obtiene resultados positivos durante su primer trimestre 2026

Pemex CIUDAD DE MÉXICO (Camila Ayala Benabib)

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2026, reflejo de los avances positivos en las acciones de reestructuración financiera y administrativa.

Reducción adicional de 7 por ciento de su deuda.

Disminución de 13 por ciento en el costo financiero de la deuda.

Pago por más de 152 mil millones de pesos a proveedores.

Estabilización de la plataforma productiva durante cinco trimestres consecutivos.

Incremento de 4 por ciento en las ventas internas.

Como parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación impulsado por las Refinerías Olmeca y Tula se señala que se presentó una reducción de ingresos por exportaciones y una reducción de costos por menores importaciones de combustibles en 23%.

Como resultado se obtuvo un incremento de 40% en la producción de gasolinas, diésel y turbosina.

La mejora operativa se reflejó en un resultado operativo de 6,520 millones de dólares, medible a través de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, ello, conforme al EBITDA -indicador que permite conocer si una empresa está generando flujo y capacidad operativa por sí misma.

A través de un comunicado Pemex dio a conocer que el resultado reportado no refleja presiones directas sobre la liquidez de la empresa ni afectaciones a su flujo de efectivo.

“Estos resultados positivos son reflejo de la reestructura financiera y administrativa de Petróleos Mexicanos. La empresa pública del Estado genera valor a partir de sus actividades productivas, lo que se refleja en una mejora de sus indicadores financieros” relata el documento.

La información correspondiente se encuentra disponible en el estado de resultados publicado por la empresa y puede ser consultada públicamente.