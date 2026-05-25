Semarnat: Protección de murciélagos en Cuautepec

Murciélago Frugívoro azteca

La visita realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) en el municipio de Cuautepec de Hiojosa, encontró una colonia de murciélagos con al menos dos especies distintas. El recorrido estuvo a cargo de especialistas y autoridades cuyo propósito fue garantizar un espacio seguro para los animales que habitan el sitio.

El muestreo de la zona capturo la presencia de murciélagos Frugívoro azteca (Dermanura azteca) y el avistamiento del murciélago mexicano de cola libre (Tadarida brasiliensis).

Por otro lado, en la Cueva de la Neblina se logró fotografiar al murciélago frugívoro azteca y murciélago frugívoro gigante (Artibeus lituratus); asimismo el monitoreo señala que la colonia de murciélago orejón representa un hallazgo atípico en Hidalgo, debido a la posible presencia de crías y condiciones que podrían indicar un sitio de reproducción o hibernación.

El monitoreo de la zona también logró detectar actores de riesgo como basura, uso de antorchas y extracción no regulada de guano con fines agrícolas, prácticas que afectan el equilibrio del ecosistema de la cueva.