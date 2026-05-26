Banamex, BBVA y Banco Azteca lanzan advertencia sobre operaciones que podrían activar auditorías del SAT

¿Por qué el SAT te podría bloquear tus cuentas bancarias? Fotoarte: La Crónica

El Servicio de Administración Tributaria ha lanzado una advertencia a millones de usuarios de bancos en México, debido a que durante 2026, instituciones como Banamex, BBVA México y Banco Azteca han alertado a clientes sobre ciertos movimientos financieros que podrían detonar revisiones fiscales o incluso auditorías por parte del SAT.

Es por ello, que en esta nota te decimos cuáles son esos movimiento que debes evitar y que podrían evitar mcuhos problemas con el fisco.

Lo primero que tienes que saber es que estas medidas forman parte de una estrategia para detectar discrepancias entre ingresos declarados y movimientos bancarios reales, especialmente en operaciones con efectivo y tarjetas de crédito.

¿Cuáles son los moviemientos bancarios que podría auditar el SAT?

Depósitos bancarios

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades fiscales son los depósitos en efectivo realizados en ventanillas o cajeros automáticos.

Aunque recibir dinero en efectivo no constituye un delito, las instituciones financieras están obligadas a reportar ciertas operaciones al SAT cuando superan determinados límites mensuales.

Discrepancias entre gastos e ingresos declarados

Otro de los factores que el SAT estaría vigilando con mayor fuerza durante 2026 son las inconsistencias entre lo que un contribuyente declara y lo que realmente gasta.

Por ejemplo, si una persona reporta ingresos modestos pero mantiene un nivel elevado de consumo con tarjetas de crédito, transferencias o compras constantes, la autoridad fiscal podría iniciar una investigación por discrepancia fiscal.

Tarjetas de crédito y transferencias también bajo revisión

El SAT también ha puesto atención en movimientos relacionados con tarjetas de crédito, especialmente cuando los pagos realizados no coinciden con los ingresos reportados oficialmente.

Además, las transferencias frecuentes, operaciones inusuales o depósitos recurrentes entre cuentas personales pueden despertar señales de alerta cuando no existe justificación fiscal clara.

En muchos casos, los contribuyentes creen erróneamente que las transferencias entre familiares o cuentas propias no generan seguimiento, pero la autoridad sí puede revisar estos movimientos dentro de sus mecanismos de fiscalización.

Comprase de valor alto

Comprar cosas de alto valor, como un coche nuevo, una casa o hacer inversiones importantes, deja huellas muy claras en los registros. Si ese gasto no cuadra con los ingresos que has declarado, automáticamente levanta alertas ante las autoridades fiscales. En esos casos, el SAT revisa información como registros públicos y datos de notarios para comprobar si realmente tienes la capacidad económica para haber hecho esa compra.

Bancos piden a clientes mantener documentación y comprobantes

Ante el incremento de revisiones, bancos como Banamex, BBVA México y Banco Azteca han recomendado a sus clientes conservar comprobantes, justificar el origen de los recursos y mantener actualizada su situación fiscal.

La recomendación principal es evitar inconsistencias entre ingresos, depósitos y gastos, ya que los cruces automáticos de información son cada vez más precisos.

El SAT no sanciona por recibir dinero de manera aislada, sino cuando existen inconsistencias importantes, ausencia de justificación o señales que sugieran irregularidades fiscales.