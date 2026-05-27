Banxico reduce su pronóstico de crecimiento del PIB a 1.1% este 2026

El Banco de México (Banxico) brindó el primer informe trimestral de 2026, en el establece que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja sus pronósticos de crecimiento mundial para 2026; ese y otros factores provocaron que Banxico reduzca su pronóstico de crecimiento en el PIB para este año.
Esta situación se derivo de las circunstancias geopolíticas ocasionando una alza en costos energéticos y materias primas. Esto a su vez genero un impacto económico a escala mundial en los países, en México el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo generando que los indicadores económicos cambiarán.
El crecimiento del PIB nacional había sido proyectado el año pasado por Banxico en un estimado del 1.6%; en su informe trimestral emitido este miércoles, fue reducido a 1.1%.