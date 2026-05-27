¿Cinemex está por quebrar en México?: personas trabajadoras denuncian falta de pago de utilidades

Cinemex En algunas sucursales, las personas trabajadoras se han manifestado acusando el pago de utilidades, prestación contemplada en la Ley Federal del Trabajo.

La cadena de cines Cinemex enfrenta nuevas dudas sobre su situación financiera en México luego de que trabajadores y exempleados denunciaran presuntas irregularidades en el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025. En los últimos días comenzaron a circular fotografías y mensajes colocados en complejos cinematográficos de la Ciudad de México y el Estado de México, donde empleados acusaron que este año no recibieron pago de PTU, además de señalar recortes de personal, eliminación de bonos y aumento en la carga laboral.

¿Qué está pasando en Cinemex y de qué se quejan las personas trabajadoras?

De acuerdo con publicaciones de personas empleadas en redes sociales, existen denuncias de que la empresa atraviesa un periodo de ajuste financiero derivado de la baja recuperación de la industria cinematográfica tras la pandemia y del crecimiento de las plataformas de streaming, razón por las que no les habrían dado el pago de utilidades.

Hasta ahora, Cinemex no ha emitido una postura pública amplia sobre las denuncias recientes relacionadas con utilidades en México.

El reparto de utilidades es una obligación establecida en la Constitución y regulada por la legislación laboral mexicana. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuerdan que las empresas deben entregar la PTU entre el 1 de abril y el 30 de mayo cuando se trata de personas morales. Sin embargo, la ley también contempla excepciones: si una empresa reporta pérdidas fiscales o no genera utilidades gravables, puede no estar obligada a repartir ganancias ese año.

¿Cinemex corre el riesgo de quebrar en México?

Las preocupaciones sobre la estabilidad financiera de la compañía aumentaron después de que su filial estadounidense, CMX Cinemas, volviera a acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en julio de 2025.

La empresa, operada por Cinemex Holdings USA, inició un proceso de reestructuración financiera por segunda vez en cinco años, argumentando presiones derivadas de la pandemia, cambios en los hábitos de consumo y una recuperación incompleta de la asistencia a salas de cine.

Reportes de medios especializados señalaron que CMX Cinemas evaluaba vender activos, renegociar arrendamientos y reducir deuda para mantener operaciones en Estados Unidos. La primera bancarrota ocurrió en 2020, durante la crisis sanitaria por Covid-19, cuando el cierre temporal de salas golpeó severamente a la industria cinematográfica global.

Pese a ello, la empresa aseguró en 2025 que el procedimiento en Estados Unidos no afectaría directamente a las operaciones mexicanas. Cinemex explicó entonces que la filial estadounidense y la operación en México funcionan con estructuras corporativas y financieras separadas, por lo que no contemplaban cierres masivos ni interrupciones en el país.

Analistas del sector consideran que un escenario idéntico al de Estados Unidos no necesariamente tendría que replicarse en México, aunque reconocen que la industria cinematográfica todavía enfrenta retos importantes. Entre ellos destacan la disminución de asistencia respecto a niveles previos a la pandemia, mayores costos operativos y la competencia del entretenimiento digital. Aun así, Cinemex y Cinépolis continúan siendo las dos principales cadenas de exhibición cinematográfica en el mercado mexicano.

Hasta el momento no existe información oficial que confirme una bancarrota o insolvencia de Cinemex en México. Sin embargo, las denuncias de trabajadores sobre falta de utilidades y ajustes laborales han vuelto a colocar bajo escrutinio la salud financiera de una de las empresas más importantes del sector entretenimiento en el país.