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Seguimiento diario de de los indicadores que mueven la economía de México

Indicadores económicos del día

Por Paula Natalia Canul
Indicadores económicos de México

Tipo de cambio

El dólar cotiza con un valor de 17.2945 pesos este 3 de junio de acuerdo con información otorgada por Banco de México (Banxico).

Política Monetaria y Cetes

Banxico ha fijado una tasa objetivo en 6.50%.

En la subasta del 02 de junio, los CETES a 28 días se establecieron en 6.36%, a 91 días en 6.56% y 182 días en 6.69%, a un año en 7.16% y a 728 días en 8.05%.

PIB e Inflación

La inflación general anual en mayo fue de 4.11% trimestral. Mientras que la inflación subyacente se estimo en 4.22%, y en abril la inflación no subyacente se estimo en 5.08% de acuerdo con la información otorgada por Banxico.

Reservas y Proyecciones

Las reservas internacionales del país se sitúan en 256,599.9 millones de dólares y las UDIS en 8.836172.

El PIB además registró una caída del 0.6% durante el primer trimestre de 2026 respecto al anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Y un crecimiento interanual del 0.4% respecto al mismo período del año anterior.

Por lo que diversas instituciones financieras han proyectado un crecimiento entre el 1.1% para el cierre de 2026 por Banxico, mientas que la Secretaria de Hacienda mantiene una expectativa del 2.3%.

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