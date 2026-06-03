Trump se inventa ahora 10% de aranceles por “trabajo forzoso”, que afectaría al 15% de exportaciones mexicanas

Guerra comercial Decomiso en una aduana en México de bienes hechos en el sudeste asiático, epicentro del trabajo forzado y la mano de obra barata en el mundo

En vísperas de las negociaciones para renovar el T-MEC, Estados Unidos abre un nueva batalla comercial: impone otro 10% a bienes de México, Canadá y a otros 11 países, alegando que se benefician del “trabajo forzoso” de terceras naciones. Además, impone otros 12.5% a 47 países con los que comercia. Todo ello en venganza por el fallo de la Corte Suprema que invalidó sus aranceles globales por considerarlos ilegales.

Este miércoles, la Secretaría de Economía de México mandó un mensaje tranquilizador, asegurando que las exportaciones que cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), equivalentes a alrededor de un 85% de sus ventas al mercado estadounidense, quedarían exentas de la nueva propuesta arancelaria, planteada por Washington en el marco de una investigación sobre trabajo forzoso.

“En consultas realizadas hoy, se aclaró que el comercio de México que cumple con reglas de origen del T-MEC -alrededor de 85% del volumen de nuestras exportaciones- se encuentra exento de la medida. Tampoco afectaría a aquellos bienes considerados en las órdenes 232 (autos, acero y aluminio)”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado.

Respecto al 15% restante de las exportaciones mexicanas que no estaría cubierto por las reglas de origen del T-MEC, el Gobierno mexicano anunció que sostendrá conversaciones formales con la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) durante las próximas semanas, que incluyen una ronda de negociación en el marco de la revisión del acuerdo comercial regional, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

45 días para defenderse

La Secretaría mexicana de Economía destacó que la propuesta no contempla una entrada en vigor inmediata y abre un periodo de consultas de 45 días antes de cualquier decisión definitiva.

En esas discusiones, México presentará información sobre sus acciones y compromisos para combatir el trabajo forzoso, con el objetivo de evitar la imposición de nuevos gravámenes.

La dependencia reiteró que la investigación forma parte de una estrategia estadounidense para sustituir aranceles previamente aplicados mediante otros instrumentos comerciales, como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), anulados por la Suprema Corte de Estados Unidos, y la Sección 122, cuya vigencia concluirá el próximo 24 de julio.

México expresó su confianza en que la propuesta arancelaria -“se trata de una propuesta, no de una medida definitiva”, subrayó- que podría afectar a una parte limitada de su comercio sea modificada a partir de las mesas de diálogo bilateral que ambos países mantendrán en las próximas semanas.

“México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC”, expuso Economía de México.

El Gobierno de México respaldó extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más, al considerar que el acuerdo ha dado estabilidad económica, certeza jurídica y ha sido un motor para atraer inversión extranjera directa.

La postura aparece en una carta fechada el 1 de junio y firmada por el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, dirigida al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable de Comercio, Dominic LeBlanc, como parte de los preparativos para la primera revisión conjunta del tratado.

El T-MEC entró en vigor en 2020 y prevé una primera revisión conjunta el 1 de julio de 2026, aunque las negociaciones ya han comenzado tras primeros acercamientos formales, en donde las tres partes evalúan su funcionamiento y, sobre todo, su integración en una relación trilateral aún más compleja por la postura arancelaria de Estados Unidos.