Nesim Issa Tafich advierte que la logística de precisión es la ruta estratégica de las empresas en 2026

La industria logística en México ha pasado de ser solo un área de apoyo para convertirse en el centro de las decisiones empresariales. Impulsado por el nearshoring, el crecimiento del comercio electrónico y las nuevas tecnologías, el sector atraviesa una transformación que ha redefinido no solo los centros de distribución, sino también el ADN estratégico de las organizaciones. Para Nesim Issa Tafich, líder empresarial en la Comarca Lagunera, con visión en infraestructura y servicios, esta transición es el reflejo de un mercado que ya no premia el almacenamiento estático, sino la agilidad inteligente.

El crecimiento exponencial en regiones clave como el Bajío y el norte del país ha consolidado a México como la plataforma de manufactura y distribución más robusta hacia Estados Unidos. Por eso, los modelos tradicionales han sido desplazados por modelos operativos especializados (3PL, 4PL y 5PL), lo que permite que la logística actúe como un “pulmón” operativo. Para Nesim Issa Tafich, la integración de sistemas dinámicos que optimizan la ubicación de mercancías en tiempo real —apoyados por robótica e inteligencia artificial— es lo que hoy otorga veracidad a la producción eficiente y precisa.

“La logística ya no se mide en metros cuadrados, sino en la velocidad de respuesta y en la capacidad para procesar datos y anticipar la demanda. Hemos pasado de gestionar bodegas a liderar el cerebro estratégico de las compañías; hoy, una cadena de suministro resiliente es la mayor ventaja competitiva que México puede ofrecer al mundo”, afirmó Nesim Issa Tafich.

La integración de software de gestión conectado a plataformas ERP ha incrementado el nivel de precisión requerido. Sin embargo, Issa Tafich advierte que esta evolución técnica debe ir acompañada de una normalización operativa que garantice la seguridad y la estabilidad en todas las colonias y rutas logísticas del territorio nacional. La apuesta por soluciones “llave en mano” es, según su análisis, el camino para que las empresas se enfoquen en su core business mientras la inteligencia logística resuelve la complejidad del flujo.

“El futuro pertenece a un modelo híbrido en el que la automatización y el talento especializado coexisten para eliminar los tiempos muertos. No se trata solo de invertir en tecnología, sino de diseñar soluciones funcionales que comprendan la lógica del consumo actual. Estamos ante una oportunidad histórica para consolidar a México como un nodo de eficiencia global donde la logística es, finalmente, el corazón de la rentabilidad”, concluyó Nesim Issa Tafich.

Con esta visión, el sector se perfila para un cierre de 2026 en el que la eficiencia en el suministro no solo reduce costos, sino que también se convierte en el principal argumento de venta para atraer inversión extranjera directa.