Crecen las plusvalías de las Afores hasta 476,411 millones de pesos en los primeros 5 meses de 2026

Consar

De acuerdo al análisis realizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafores), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) publicó información acerca de la plusvalía acumulada durante los primeros cinco meses del año ascendió a 476,411 millones de pesos.

Amafores confirma con estos resultados que el Sistema de Ahorro para el Retiro continúa siendo un instrumento sólido para la protección del ahorro de los trabajadores mexicanos a largo plazo.

Solo en marzo se generó una plusvalía mensual de 239,481 millones de pesos, que demuestra una recuperación luego del episodio de volatilidad visto en marzo, un efecto habitual en las inversiones a largo plazo ya que , los mercados financieros pueden presentar variaciones temporales que se reflejan en plusvalías o minusvalías mensuales; sin embargo, lo relevante para el ahorro para el retiro es la trayectoria de largo plazo.

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administra alrededor de 9 billones de pesos y ha generado un rendimiento nominal histórico superior a 10.5% y cercano a 5% por encima de la inflación. Durante los últimos 12 meses el sistema ha generado plusvalías por 1.2 billones de pesos.