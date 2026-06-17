Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 17 de junio: las ofertas que sí conviene aprovechar para el mandado de la semana

Cada semana, el Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko sorprende con las mejores ofertas para los consumidores mexicanos. Y este miércoles 17 de junio de 2026 no es la excepción.
Esta jornada vuelve con promociones enfocadas en productos frescos y de temporada, convirtiéndose en un día de compras que refleje una oportunidad para gastar menos y llenar más el refrigerador.
Estas son las ofertas destacadas del Miércoles de Plaza en La Comer hoy 17 de junio
Para este miércoles, algunos de los descuentos más visibles aparecen en el área de frutas y verduras, una de las categorías más buscadas por quienes hacen despensa.
Frutas y verduras en oferta
- Limón Sin Semilla: $45.90 el kilo
- Naranja Valencia: $34.90 el kilo
- Limón Eureka: $79.90 el kilo
- Limón Agrio Con Semilla: $49.90 el kilo
- Mandarina Clementina Malla: $89.90 la pieza
- Sandía Charleston: $10.90 el kilo
- Tomate Verde Sin Cáscara: $19.90 el kilo
- Jitomate Saladet: $24.90 el kilo
- Plátano Tabasco: $19.50 el kilo
- Cebolla Blanca: $21.90 el kilo
- Aguacate Hass: $39.90 el kilo
- Papa Blanca: $32.00 el kilo
- Zanahoria: $18.50 el kilo
- Pepino: $22.00 el kilo
- Lechuga Romana: $18.00 la pieza
- Manzana Golden: $42.00 el kilo
- Mango Ataúlfo: $29.90 el kilo
- Piña Miel: $26.90 el kilo
- Calabacita Italiana: $28.50 el kilo
- Chayote Sin Espinas: $36.00 el kilo
- Toronja Sangría: $29.90 el kilo
- Melón Chino: $24.90 el kilo
- Papaya Maradol: $28.00 el kilo
- Brócoli: $34.00 el kilo
- Espinaca: $12.50 el manojo
- Cilantro: $9.90 el manojo
Si el plan es hacer compras para varios días, este suele ser uno de los departamentos donde más diferencia se nota a la hora de pagar.
Cómo aprovechar el Miércoles de Plaza sin terminar gastando de más
Las promociones semanales tienen una pequeña trampa silenciosa: entrar por jitomate y salir con media tienda.
Para que el descuento sí se refleje en el bolsillo:
- Haz una lista antes de salir
- Compara precio por kilo y no solo el anuncio
- Prioriza productos de temporada
- Compra perecederos pensando en consumo real
- Revisa si el mismo precio aplica en tienda física y pedidos en línea