Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 17 de junio: las ofertas que sí conviene aprovechar para el mandado de la semana

Cada semana, el Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko sorprende con las mejores ofertas para los consumidores mexicanos. Y este miércoles 17 de junio de 2026 no es la excepción.

Esta jornada vuelve con promociones enfocadas en productos frescos y de temporada, convirtiéndose en un día de compras que refleje una oportunidad para gastar menos y llenar más el refrigerador.

Estas son las ofertas destacadas del Miércoles de Plaza en La Comer hoy 17 de junio

Para este miércoles, algunos de los descuentos más visibles aparecen en el área de frutas y verduras, una de las categorías más buscadas por quienes hacen despensa.

Frutas y verduras en oferta

Limón Sin Semilla: $45.90 el kilo

Naranja Valencia: $34.90 el kilo

Limón Eureka: $79.90 el kilo

Limón Agrio Con Semilla: $49.90 el kilo

Mandarina Clementina Malla: $89.90 la pieza

Sandía Charleston: $10.90 el kilo

Tomate Verde Sin Cáscara: $19.90 el kilo

Jitomate Saladet: $24.90 el kilo

Plátano Tabasco: $19.50 el kilo

Cebolla Blanca: $21.90 el kilo

Aguacate Hass: $39.90 el kilo

Papa Blanca: $32.00 el kilo

Zanahoria: $18.50 el kilo

Pepino: $22.00 el kilo

Lechuga Romana: $18.00 la pieza

Manzana Golden: $42.00 el kilo

Mango Ataúlfo: $29.90 el kilo

Piña Miel: $26.90 el kilo

Calabacita Italiana: $28.50 el kilo

Chayote Sin Espinas: $36.00 el kilo

Toronja Sangría: $29.90 el kilo

Melón Chino: $24.90 el kilo

Papaya Maradol: $28.00 el kilo

Brócoli: $34.00 el kilo

Espinaca: $12.50 el manojo

Cilantro: $9.90 el manojo

Si el plan es hacer compras para varios días, este suele ser uno de los departamentos donde más diferencia se nota a la hora de pagar.

Cómo aprovechar el Miércoles de Plaza sin terminar gastando de más

Las promociones semanales tienen una pequeña trampa silenciosa: entrar por jitomate y salir con media tienda.

Para que el descuento sí se refleje en el bolsillo: