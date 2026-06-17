Chedraui sorprende con descuento de hasta 70% en productos seleccionados: cuáles son y como puedes aprovechar la promoción antes del 20 de junio

Chedraui sorprende con descuento de hasta 70% en productos seleccionados: así puedes aprovechar la promoción antes del 20 de junio

Chedraui está dispuesto a sorprender con las mejores ofertas de la semana. Recientemente, anunció una campaña de hasta 70% de descuento en productos seleccionados, promoción que estará vigente hasta el sábado 20 de junio y que apunta especialmente a quienes buscan ahorrar en artículos para el hogar.

Pero, como suele pasar con este tipo de campañas, el detalle importante no está únicamente en el porcentaje. Está en revisar qué artículos participan, qué otras promociones se pueden combinar, comparar precios y aprovechar antes de que el inventario se empiece a vaciar.

¿En qué consiste la promoción de Chedraui?

En esta ocasión, la tienda contará con descuentos escalonados que pueden llegar hasta el 70% sobre productos previamente seleccionados por la tienda. Aunque la disponibilidad puede cambiar entre sucursales físicas y tienda en línea, este tipo de campañas suele concentrarse en categorías que toda familia mexicana necesita.

Los productos con rebajas de hasta 70% en Chedraui

Cuando aparecen promociones agresivas en supermercados, normalmente el interés se concentra en artículos de uso cotidiano y categorías de hogar.

Entre los productos que tienen promociones destacan:

Basurero Home Line Beige 4L a $38.70

Basurero Home Line Gris 65L a $149.70

Basurero Home Line Gris 32L a $89.70

Contenedor Home Line 4 Piezas de Colores a $7.50

Chedraui sorprende con descuento de hasta 70% en productos seleccionados: así puedes aprovechar la promoción antes del 20 de junio

El truco para aprovechar la oferta de 70% en Chedraui

Ver un letrero enorme de descuento puede generar sensación de urgencia, pero el ahorro verdadero suele aparecer cuando la compra ya estaba contemplada.

Antes de pagar, vale la pena seguir tres pasos: