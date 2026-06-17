Promueven pago de metro y metrobús a través de pagos con tarjetas; ¿Cómo se utiliza?

Metrobús El transporte público ya se puede pagar con trajetas bancarias. (Pixabay)

El gran torneo futbolero ha hecho que la movilidad aumente, es decir, el uso del transporte público se elevó debido a la gran cantidad de turismo que hay en el país, pero diversos sectores promueven el pago de metrobús y metro con tarjetas bancarias.

De esta forma, millones de turistas internacionales que visitan la Ciudad de México (CDMX) tendrán la posibilidad de utilizar sus tarjetas de crédito y débito en el Metrobús y el Metro, mejorando su experiencia de movilidad. Un beneficio que ya tienen los millones de usuarios nacionales, con sus tarjetas emitidas en México.

Empresas promueven pagos de transporte público con tarjetas bancarias

Visa, en colaboración con el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) a través de su brazo de innovación y venture, BID Lab, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Asociación de Bancos de México (ABM), lanzaron una campaña de educación financiera para promover pagos con tarjeta rápidos, seguros y sin contacto en el transporte público.

Desde 2021, Visa, Getnet y sus socios de negocio han invertido de manera sostenida para habilitar pagos sin contacto en los principales sistemas de transporte masivo de la CDMX.

En las primeras semanas de pruebas, se registraron pagos en el Metro y el Metrobús de la Ciudad de México con tarjetas Visa emitidas en 78 países distintos.

Visa y Getnet anunciaron que todas las estaciones del Metro y el Metrobús de la CDMX ya aceptan pagos con tarjetas internacionales, fortaleciendo la experiencia de movilidad urbana y el acceso a pagos digitales para millones de personas usuarias, así como para visitantes de otros países.

En las primeras semanas de pruebas de aceptación internacional, se registraron pagos con tarjetas Visa emitidas en 78 países distintos en el Metro y el Metrobús de la Ciudad de México.

¿Cómo funciona el pago con tarjetas bancarias en el transporte público?

Previo al inicio del gran torneo, Visa y Getnet impulsaron una colaboración para habilitar los pagos con tarjetas internacionales emitidas en otros países.

Esta iniciativa busca mejorar la experiencia de pago de personas usuarias y visitantes internacionales durante el evento y dejar un legado de largo plazo para el turismo y la movilidad urbana de la CDMX.

Acercar, pagar y listo. Esta acción sencilla, segura y cada vez más frecuente está transformando la experiencia de pago de más personas —ahora también incluidos las y los viajeros internacionales— quienes están cada vez más acostumbradas a pagar sin contacto con sus tarjetas, relojes y teléfonos móviles.

En México, la penetración de transacciones de pagos sin contacto con credenciales Visa ya representan el 30% del total de transacciones.

Como parte de este esfuerzo, Visa, en colaboración con el Grupo BID, la ABM y la CONDUSEF, lanzaron una campaña de educación financiera, protagonizada por Jorge

Campos, una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, orientada a promover el uso de pagos con tarjeta como una opción rápida, segura y accesible en el Metrobús y el Metro, y facilitar que tanto los usuarios recurrentes nacionales como los turistas se familiaricen con los beneficios de los pagos sin contacto, contribuyendo a una experiencia de movilidad más eficiente y con menos fricciones. La campaña está disponible en: Haz tu mejor jugada con Visa - YouTube

El transporte público suele ser uno de los primeros puntos de contacto que tienen los visitantes al llegar a una ciudad; una experiencia de pago ágil puede contribuir a mejorar la percepción del destino y puede impulsar un mayor gasto durante su estancia.

Este avance es resultado de una colaboración sostenida. Desde 2021, Visa, Getnet y sus socios comerciales han realizado inversiones estratégicas para habilitar los pagos con tarjeta en los principales servicios de transporte masivo de la Ciudad de México, impulsando una movilidad más moderna, eficiente e incluyente, y para que los usuarios tengan más opciones.

Los pagos sin contacto en Metrobús, el segundo Sistema de Transporte más utilizado en México, comenzaron en septiembre de 2021 en las Líneas 1, 2 y 3. Para octubre de 2023, todo el Sistema ya aceptaba pagos sin contacto, consolidando a Metrobús como un referente de innovación en transporte público.

Por su parte, los pagos sin contacto en el STC Metro —el sistema de transporte más utilizado en México y uno de los más relevantes de la región— comenzaron a operar en septiembre de 2024. Su implementación generó además un efecto positivo en Metrobús, donde las transacciones con pagos sin contacto se duplicaron en el mes siguiente a su lanzamiento.

De 2024 a 2025 el número de transacciones realizadas en estos sistemas de transporte público con tarjetas Visa se duplicó, reflejando una rápida adopción por parte de las personas usuarias. Las instituciones participantes continuarán trabajando de manera conjunta para agilizar la adopción, ampliar el acceso a pagos digitales y responder a las nuevas expectativas de movilidad y turismo.

“El transporte público es uno de los primeros puntos de contacto de las personas y, por lo tanto, una de las primeras interacciones de pago. Integrar medios de pago digitales en este entorno no solo mejora la experiencia de movilidad, sino que también impulsa la inclusión financiera: muchas personas comienzan utilizando sus tarjetas en el transporte y, a partir de ahí, desarrollan mayor confianza para usarla en otras transacciones de bajo valor. Con ello, la Ciudad de México se pone a la altura de otras grandes ciudades del mundo”, señaló Francisco Valdivia, Director General de Visa en México.

Por su parte, el Presidente de la ABM, Emilio Romano, recordó que “Uno de los pilares prioritarios de la Asociación rumbo al 2030 es la digitalización y la bancarización del sistema financiero; el objetivo es la reducción significativa en el uso de efectivo como una forma de incrementar la inclusión financiera.

“Los pagos sin contacto son una muestra de cómo la innovación puede traducirse en beneficios concretos para las personas, al ofrecer alternativas de pago más rápidas, seguras y eficientes. No obstante, la tecnología debe ir acompañada de educación financiera. Por ello, es fundamental fortalecer las acciones que permitan a los usuarios conocer, comprender y utilizar estos medios de pago con seguridad y confianza”, afirmó Oscar Rosado Jiménez, Presidente de la CONDUSEF”.

El transporte público es un terreno fértil para que esto se lleve a cabo; además de que para los usuarios equivale a menores riesgos al no usar efectivo y la posibilidad de una mayor movilidad social. Desde la ABM seguiremos trabajando para ofrecer a los usuarios la mejor experiencia en pagos sin contacto en el transporte público, para que cada vez sea más sencilla y amigable”.

Con esta iniciativa, Visa, Getnet, ABM, Condusef y Grupo BID reafirman su compromiso con una movilidad más moderna, incluyente y orientada al futuro, alineada con las mejores prácticas internacionales y con la visión de la CDMX como un destino global preparado para recibir a millones de visitantes.