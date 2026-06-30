México vs. Ecuador: ¿quién es el empresario ecuatoriano más rico y por qué usan dólares en ese país? El hombre más rico de Ecuador es también padre del presidente actual del país (@alvaronoboa__ y Pexels)

Previo al partido de México vs. Ecuador en el Estadio Ciudad de México, para muchas personas ha despertado curiosidad conocer más sobre el contrincante de la Selección Mexicana.

Por esto, aquí te decimos quién es la persona más rica de Ecuador, además de compartirte por qué este país utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial.

¿Quién es el empresario más rico de Ecuador y a cuánto asciende su fortuna?

El empresario más rico de Ecuador es Álvaro Noboa, padre del actual presidente del país, Daniel Noboa. Álvaro Noboa Pontón nació el 21 de noviembre de 1950, en la ciudad de Guayaquil, por lo que actualmente tiene 74 años.

Además, de ser el empresario más rico del país, Álvaro Noboa ha participado en las elecciones para ser presidente de Ecuador en cinco ocasiones diferentes, sin ganar alguna; sin embargo, su trayectoria va más allá de estos intentos.

Alvaro Noboa tiene una fortuna estimada de 910 millones de dólares, y es líder de 153 empresas, tanto nacionales como internacionales, con compañías en Japón, Europa, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Argentina y otros países.

La principal actividad económica de Álvaro Noboa está relacionada con la exportación de banana, siendo su exportadora la tercera más grande de Ecuador, además de tener otros negocios relacionados con el transporte marítimo y los bienes raíces, siendo dueño de Industria Molinera, Corporación Automotriz y del Grupo de Empresas Noboa.

De acuerdo con la biografía publicada en su sitio web, Álvaro Noboa estudió en el Instituto Le Rosey, en Suiza; en la universidad en Guayaquil y realizó estudios superiores de Administración de Negocios en el American Management Association de New York.

Alvaro Noboa ha señalado que solo el 1% de su fortuna fue heredada, mientras que el resto lo ha creado o adquirido con su trabajo.

¿Por qué se usan dólares en Ecuador y desde cuándo se implementó?

Otro de los datos que suele llamar la atención de las personas interesadas en aprender de este país es que la moneda oficial del Ecuador ha sido el dólar estadunidense desde el 2000.

A partir del 9 de enero del 2000, se cambió la moneda del sucre por el dólar, adoptando un esquema de dolarización para frenar la crisis económica y financiera que enfrentaba el país desde 1998 y que se asentó a finales de 1999, cuando Ecuador vivió una de las crisis bancarias más fuertes de América Latina, provocando la quiebra de bancos e instituciones financieras.

Por lo que, la sustitución del sucre por el dólar tenía como objetivo estabilizar la economía y controlar la inflación en el país.