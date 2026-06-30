Chedraui anuncia su Martimiércoles de frutas y verduras con descuentos que no puedes dejar pasar del 30 de junio al 1 de julio; descubre la lista completa de ofertas

Chedraui anuncia su Martimiércoles de frutas y verduras : descuentos que no puedes dejar pasar del 30 de junio al 1 de julio; descubre la lista completa de ofertas

La cadena Chedraui puso en marcha una nueva edición de su promoción semanal conocida como Martimiércoles de frutas y verduras, vigente el 30 de junio y el 1 de julio de 2026. Se trata de una iniciativa que la tienda repite cada semana y que ofrece descuentos en productos frescos seleccionados.

¿En qué consiste la promoción de Chedraui?

Cada martes y miércoles, Chedraui reduce el precio de una selección de frutas y verduras de temporada. El descuento se aplica automáticamente, sin necesidad de cupones ni de un monto mínimo de compra.

Ofertas vigentes para este Martimiércoles en Chedraui

La siguiente es la lista completa de productos con descuento en frutas durante esta edición del Martimiércoles:

Frutas

Cereza natural a $9.50 los 100 gramos

Blue Berry a $119.00 el domo tamaño Jumbo de 278 g

Fresa a $59.90 el domo de 454 g

Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g

Mamey a $26.50 el kilo

Manzana Ambrosía a $59.90 el kilo

Manzana Beaburn a $44.90 el kilo

Manzana Granny Smith a $44.50 el kilo

Melón amarillo a $34.90 el kilo

Mezcla de Berries a $129.00 el domo de 227 g

Verduras

Aguacate Hass a $39.50 el kilo

Tomate Saladet a $14.50 el kilo

Zanahoria a $14.50 el kilo

Brócoli a $29.50 el kilo

Col blanca a $14.90 el kilo

Aguacate Hass a $34.50 la malla

Jícama a $24.90 el kilo

Apio a $24.50 el kilo

Betabel a $19.50 el kilo

Champiñón a $98.00 el kilo

Blue Berry a $119.00 el domo tamaño Jumbo de 278 g

Fresa a $59.90 el domo de 454 g

Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g

Mamey a $26.50 el kilo

Manzana Ambrosía a $59.90 el kilo

Manzana Beaburn a $44.90 el kilo

Manzana Granny Smith a $44.50 el kilo.

Melón amarillo a $34.90 el kilo.

Mezcla de Berries a $129.00 el domo de 227 g.

¿Dónde puede aplicarse el Martimiércoles de Chedraui?

Las promociones de Chedraui son válidas de manera simultánea en sucursales físicas y en la tienda virtual, por lo que los consumidores pueden optar por acudir directamente a la tienda o realizar su pedido en línea sin perder el beneficio del descuento.

Otras promociones vigentes en supermercados

De manera paralela, otras cadenas también mantienen ofertas activas esta semana: Walmart presentó su Martes de Frescura y Soriana lanzó el Martes y Miércoles del Campo. Comparar precios entre las distintas cadenas puede representar un ahorro adicional para quienes realizan su compra de despensa de manera periódica.