¡Descuentos en Farmacias Similares! Estas son las ofertas que no te puedes perder este lunes 29 de junio

Cuidar tu salud no debería ser un lujo. Este fin de quincena, el Dr. Simi te ayudará a surtir tus recetas completas gracias a su ya famoso Lunes de descuentos. Hoy 29 de junio se activa uno de los eventos favoritos de los ahorradores, brindando la oportunidad de conseguir medicamentos con descuento sin vaciar su cartera.

¿Cuánto descuentan los lunes en Farmacias Similares? Todo lo que debes saber sobre los Lunes del Dr. Simi

El famoso personaje de la cadena anunció que el beneficio consiste en una rebaja del 25% en Farmacias Similares, la cual se aplica de manera automática en la caja al momento de pagar. Lo mejor de todo es que no importa si pagas con dinero en efectivo, tarjeta de débito o crédito; el beneficio se respeta por igual en uno o más productos.

Términos y condiciones de las ofertas del Dr. Simi

Para que tu experiencia de compra sea perfecta y no pases un mal rato en la fila, toma en cuenta las siguientes reglas del juego:

El beneficio termina exactamente a las 23:59 horas de hoy dentro de su tienda en línea, mientras que en tiendas físicas, coincidirá con el horario de cierre de cada sucursal

mientras que en tiendas físicas, coincidirá con el horario de cierre de cada sucursal La promoción no se puede combinar con otras ofertas vigentes en el mostrador

Solo aplica en productos seleccionados

¿Hay un monto máximo para comprar con descuento?

Sí, para evitar el desabasto y las compras de mayoreo, el límite máximo permitido por cada cliente es de $5,000 pesos en el total de tu nota. Si tu receta o lista supera esa cantidad, el excedente ya no contará con la rebaja del 25%.

¿Qué productos vale más la pena aprovechar los lunes en Farmacias Similares?

Esta fecha no solo funciona para cuando te sientes mal. Si lo que buscas es prevenir ante los cambios de clima o simplemente quieres mejorar tu rendimiento diario, te recomentamos aprovechar productos como:

Medicamentos especializados

Medicamentos de consumo diario

Vitaminas Simi

Suplementos alimenticios

Botiquín básico de emergencias con analgésicos, material de curación, etc

Productos de la línea Eternal Secret para cuidado personal

No dejes pasar las horas, revisa qué te hace falta, ubica tu sucursal más cercana y aprovecha este beneficio antes de que se termine el día. Tu salud y tu economía te lo van a agradecer.