Martes y Miércoles del Campo en Soriana: estas son las mejores ofertas del 30 de junio y 1 de julio de 2026 para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Cuando hay que hacer el súper, cualquier descuento es bien recibido. Por eso, los Martes y Miércoles del Campo de Soriana se han convertido en uno de los eventos más esperados por miles de familias mexicanas que buscan llevar productos frescos y de calidad a casa sin que el presupuesto se dispare.

Para este 30 de junio y 1 de julio de 2026, la cadena de supermercados preparó una nueva edición de sus promociones semanales, con rebajas en frutas, verduras, carnes y otros alimentos básicos que forman parte de la alimentación diaria.

¿Qué ofertas destacan este 30 de junio y 1 de julio?

Durante esta edición de los Martes y Miércoles del Campo, Soriana lanzó descuentos en distintos productos del departamento de frutas y verduras, además de promociones en carnes seleccionadas.

Entre las ofertas más llamativas se encuentran:

Frutas y verduras

Papa blanca a $42.80 el kilo.

Plátano a $15.80 el kilo.

Toda la variedad de Manzanas Valley Foods en bolsa a $54.80 la pieza.

Pera D’Anjou a $39.80 el kilo.

Mango Paraíso a $15.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Sandía a $9.80 el kilo.

Durazno Prisco a $59.80 el kilo.

Piña Gota de Miel a $14.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Kiwi a $72.80 el kilo.

Cereza a $89.80 el kilo.

Pepino verde a $19.80 el kilo.

Calabaza Italiana/Criolla a $29.80 el kilo.

Apio a $26.80 el kilo.

Chile Jalapeño/Cuaresmeño a $28.80 el kilo.

Chile Poblano a $58.80 el kilo.

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Carnes, pollos y pescados

Carne de Res para Hamburguesa KuKarne a $98.00 el empaque de 8 piezas de 90 g c/u.

Molida de Res 80/20 a $136.00 el kilo.

Pierna de Cerdo a $108.00 el kilo.

Chuleta ahumada a $132.00 el kilo.

Filete Tilapia a $116.00 el kilo.

Costilla de Res para asar a $158.00 el kilo.

Charola de Sushi a $209.00 el empaque de 3 rollos.

Milanesa de Pollo a $182.00 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo.

Consejos para aprovechar mejor las ofertas de Soriana

Aunque las promociones representan una buena oportunidad para ahorrar, especialistas en consumo recomiendan realizar compras inteligentes para obtener un beneficio real.

Haz una lista antes de salir

Llevar una lista evita compras impulsivas y ayuda a enfocarse únicamente en los productos que realmente hacen falta en casa.

Compara precios

Aunque un producto esté en promoción, siempre es recomendable revisar su precio por kilogramo o por pieza para confirmar que realmente representa un ahorro frente a otras opciones.

Compra frutas y verduras de temporada

Los alimentos de temporada suelen ofrecer mejor calidad y un precio más bajo, por lo que representan una excelente oportunidad para cuidar tanto la alimentación como el presupuesto.

Revisa la frescura

Antes de colocar cualquier producto en el carrito, conviene verificar que frutas, verduras y carnes se encuentren en buenas condiciones.

¿Las promociones aplican en todas las tiendas?

En términos generales, los Martes y Miércoles del Campo están disponibles en la mayoría de las sucursales de Soriana del país.

Sin embargo, algunos precios pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de la ciudad, la disponibilidad de inventario o la región donde se ubique la tienda.

También es posible que determinadas promociones sean exclusivas para ciertos formatos de la cadena o estén sujetas a existencias limitadas.

Por ello, antes de acudir a realizar las compras, es recomendable consultar la vigencia de las ofertas en la sucursal más cercana.

Con el incremento constante en el precio de diversos alimentos, promociones como los Martes y Miércoles del Campo de Soriana se han convertido en un respiro para miles de hogares mexicanos.