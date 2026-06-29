Julio Regalado en Soriana: estas son las mejores ofertas que puedes aprovechar hasta el 2 de julio de 2026

Si estabas esperando el momento ideal para comprar productos de uso diario, este puede ser uno de los mejores de la temporada. Soriana actualizó su folleto de Julio Regalado con descuentos que estarán disponibles hasta el jueves 2 de julio de 2026 en sucursales participantes.

Durante esta edición, los consumidores encontrarán promociones en artículos de despensa, higiene personal, limpieza, panadería y ropa, con mecánicas que permiten llevar más productos pagando menos.

Estas son las promociones más atractivas de Julio Regalado hasta el 2 de julio

Las ofertas se distribuyen en distintas categorías para facilitar el ahorro en compras grandes o pequeñas.

Promociones 4x2 (Gratis el tercero y el cuarto)

Toda la ropa interior y pijamas para damas (Excepto Ilusión, Vasarette y Curvation).

Toda la calcetería para toda la familia.

Todos los detergentes líquidos.

Todos los shampoos para bebé.

Cremas para peinar y tratamientos capilares.

Promociones 3x2 (Gratis el tercero)

Todos los chocolates de mesa (Excepto Precíssimo).

Todas las mermeladas McCormick y miel Carlota.

Todo el café Jacobs y L’or.

Todos los lácteos en polvo Alpura, Carnation y Nutri Rindes.

Todo el pan dulce empacado a partir de 66 g (Excepto Precíssimo).

Todas las harinas para hot cakes (Excepto Precíssimo).

Todas las conchas del departamento de panadería.

Todos los aceites de oliva.

Todas las salsas caseras, salsas para alitas y Tajín.

Todos los vegetales Herdez.

Todos los moles y adobos.

Todos los cocteles de tomate y bebidas de soya (Clamato, Kermato, Ades).

Todos los Coolers, Hard Seltzers y bebidas premezcladas (New Mix, Skyy, Jack Daniels, Caribe, etc.).

Todas las toallas femeninas Kotex y Naturella.

Todos los medicamentos para la diabetes, colesterol e hipertensión.

Toda la marca Depend y Diapro.

Todos los quesos empacados nacionales.

Todas las galletas mayores a 140 g (Excepto Precíssimo).

Toda la marca Cloralex, Pinol, Ensueño, Flash y Citrex.

Promociones 4x3 (Gratis el cuarto)

Todos los refrescos Pepsi Cola y sabores de 600 ml a 3 L.

Promociones 8x5 (Lleva 8 y paga 5)

Todo el alimento húmedo pouch para perro y gato (Dog Chow, Cat Chow, Felix, Pedigree y Whiskas).

Compra 1 y lleva el 2do al 70% de Descuento

Todos los cereales y barras Kellogg’s.

Todo el cuidado bucal Colgate.

Todo el afeitado Gillette.

Todo el departamento de Ferretería (Excepto Precíssimo).

Todos los desodorantes.

Tecnología, Electrónica y Hogar

Pantalla JVC 70″ 4K Smart TV Roku Frameless: De $11,990 a $9,290.

De $11,990 a $9,290. Pantalla LG 75″ 4K Smart TV WebOS: De $16,590 a $12,990.

De $16,590 a $12,990. Pantalla LG 60″ 4K Smart TV AI ThinQ WebOS: De $11,990 a $8,490.

De $11,990 a $8,490. Pantalla LG 32″ Smart TV AI ThinQ WebOS: De $4,490 a $2,990.

De $4,490 a $2,990. Lavadora Whirlpool 19 kg Automática: De $13,290 a $9,490.

De $13,290 a $9,490. Refrigerador Midea 15p³ Automático Inverter: De $14,990 a $9,990.

De $14,990 a $9,990. Refrigerador Vios Top Mount 10p³: A $7,490.

A $7,490. Enfriador de aire Vios Home 15 L: A $1,640.

A $1,640. Ventilador de pedestal Vios Home 16″: A $890.

A $890. Colchón Gala Lord: Individual $1,699 / Matrimonial $2,199.

Individual $1,699 / Matrimonial $2,199. Departamento de Blancos: 40% en Dinero Electrónico (Excepto Colchones y Homebasic).

Multiahorros y Precios Especiales (Ofertas Re-Locas)

Despensa: Sopa Maruchan ramen 85g (3x $17.90), Pastas al bronce Valley Foods 400g ($19.90 c/u), Aceite mixto 1-2-3 1L ($42.90), Mayonesa McCormick 1.2 kg ($109.00), Aceite vegetal Precíssimo 850ml (2x $58.90), Frijol pinto/negro Precíssimo 908g (2x $39.90).

Sopa Maruchan ramen 85g (3x $17.90), Pastas al bronce Valley Foods 400g ($19.90 c/u), Aceite mixto 1-2-3 1L ($42.90), Mayonesa McCormick 1.2 kg ($109.00), Aceite vegetal Precíssimo 850ml (2x $58.90), Frijol pinto/negro Precíssimo 908g (2x $39.90). Lácteos y Desayunos: Leche UHT Valley Foods 1L 6 pack ($139.00), Leche Santa Clara 750ml 6 pack ($129.90), Café soluble Legal 180g ($69.90).

Leche UHT Valley Foods 1L 6 pack ($139.00), Leche Santa Clara 750ml 6 pack ($129.90), Café soluble Legal 180g ($69.90). Bebidas: 6 Pack Cerveza Modelo Especial 355/330ml ($69.90 con 150 puntos), Cerveza Barrilito 325ml 6 pack ($62.90), Tequila Ultra Herradura 700ml ($649.00).

6 Pack Cerveza Modelo Especial 355/330ml ($69.90 con 150 puntos), Cerveza Barrilito 325ml 6 pack ($62.90), Tequila Ultra Herradura 700ml ($649.00). Higiene y Cuidado Personal: Shampoo/Acondicionador Sedal 650ml (2x $105.00), Papel higiénico Quality Day 30+10 rollos ($189.90), Papel higiénico Precíssimo 4 rollos (2x $39.90), Pañales Baby Essentials ($399.00), Enjuague Listerine Cool Mint 500ml ($83.90).

Shampoo/Acondicionador Sedal 650ml (2x $105.00), Papel higiénico Quality Day 30+10 rollos ($189.90), Papel higiénico Precíssimo 4 rollos (2x $39.90), Pañales Baby Essentials ($399.00), Enjuague Listerine Cool Mint 500ml ($83.90). Limpieza y Mascotas: Detergente regular Ariel 4.5kg / 37 cargas ($164.90), Lavatrastes Axion 1.4L ($59.90), Alimento perro Mainstay 20kg ($519.90).

¿Hasta cuándo estarán vigentes estas ofertas de Julio Regalado?

La mayoría de las promociones estarán disponibles hasta este jueves 2 de julio de 2026, aunque algunas categorías cuentan con fechas distintas o aplican únicamente mientras existan productos en inventario.

Por ello, si tienes pensado surtir la despensa, renovar artículos de limpieza o aprovechar promociones familiares, conviene revisar las restricciones antes de acudir a la tienda.

Cómo sacarle el mayor provecho a Julio Regalado

Para ahorrar más durante esta campaña, especialistas en consumo recomiendan: