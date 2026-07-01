Iniciativa Privada reduce al 1.07 % pronóstico de crecimiento de la economía en 2026

Especialistas del sector privado mejoraron levemente la perspectiva de la inflación general para el cierre del año a 4.21 %, desde una previa del 4.36 %. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

PIB nacional — El Banco de México (Banxico) informó este miércoles al presentar su sexta encuesta mensual del año, que especialistas de la Iniciativa Privada estimaron un crecimiento del 1.07 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, pronóstico menor a la estimación previa del 1.09 %.

El reporte del banco central refiere también que su previsión de la economía para 2027 seguiría a la baja, para ubicarse en 1.76 % tras una estimación anterior del 1.78 %, según la media de los 41 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros consultados por el Banxico efectuado entre el 16 y el 26 de junio.

Estas proyecciones se difunden tras revelarse una caída del 0.6 % del PIB nacional en el primer trimestre de 2026, con lo que rompió una racha de cuatro trimestres consecutivos en terreno positivo, aunque de forma anual tuvo un avance de 0.2 %.

En tanto, los especialistas del sector privado mejoraron levemente la perspectiva de la inflación general para el cierre del año a 4.21 %, desde una previa del 4.36 %.

Esta previsión llega después de que la tasa de inflación disminuyera al 3.94 % en mayo. Para 2027 los especialistas redujeron la proyección de la inflación al 3.80 %, menor al 3.85 % del mes precedente, aunque aún por encima de la meta del 3 % del banco central.

Como factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, analistas de la IP destacaron a nivel general la gobernanza (41 %), las condiciones económicas internas (26 %) y las condiciones externas (23 %).

A nivel particular resaltaron la inseguridad pública (16 %), la política sobre comercio exterior (15 %), la ausencia de un cambio estructural en México (11 %), otros problemas de falta de Estado de derecho (10 %) y la corrupción (8 %).

Asimismo, mejoraron perspectivas del tipo de cambio al estimar que el peso cerrará 2026 en 17.83 unidades por dólar, menor a la proyección anterior de 17.90 pesos por billete verde.

La Crónica de Hoy 2026