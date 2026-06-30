Martes de Frescura en Walmart HOY 30 de junio de 2026: estas son las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en el súper

Martes de Frescura Walmart HOY 30 de junio de 2026: estas son las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en el súper

Si estabas esperando el mejor momento para surtir el refrigerador sin que tu cartera resienta el golpe, este martes llega una nueva edición del Martes de Frescura de Walmart, una de las campañas más buscadas por miles de familias mexicanas cada semana.

Durante este 30 de junio de 2026, la cadena de supermercados activó descuentos especiales en frutas, verduras, carnes, pollo y pescados, una oportunidad ideal para quienes buscan productos frescos a mejor precio antes de que termine el mes.

Las promociones aplican tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital de Walmart, aunque algunos precios pueden variar dependiendo de la región y de la disponibilidad de cada sucursal. Además, los descuentos estarán vigentes únicamente durante este martes o hasta agotar existencias.

Estas son las principales ofertas del Martes de Frescura Walmart

La edición de esta semana reúne varios productos básicos para preparar las comidas de los próximos días sin gastar de más.

Frutas y verduras

Mango ataulfo: $34.00 por kg (antes $74.00)

(antes $74.00) Manzana Gala: $59.00 por kg

Sandía roja: $21.00 por kg

Espárrago verde: $69.00 el manojo

Durazno amarillo importado: $60.00 por kg (antes $79.00)

(antes $79.00) Nectarina amarilla: $60.00 por kg (antes $79.00)

(antes $79.00) Chile jalapeño: $25.00 por kg (antes $45.00)

(antes $45.00) Penca de plátano Chiapas: $20.00 por kg

Pera de Anjou: $49.00 por kg

Jitomate saladet: $21.00 por kg

Melón chino: $29.90 por kg

Uva Candy Snap 907 g: $99.00

Carnes, pollos y pescados

Costilla para asar de res congelada: $158.00 por kg

Molida de res premium 95/5: $242.00 por kg

Pechuga de pollo con hueso y sin piel: $164.00 por kg (antes $169.00)

(antes $169.00) Alitas de pollo adobadas: $89.00 por kg (antes $124.00)

(antes $124.00) Pechuga de pollo con piel: $152.00 por kg

Pechuga sin hueso: $172.00 por kg

Camarón coctelero: $185.00 por kg (antes $206.00)

(antes $206.00) Pierna de cerdo en trozo: $124.00 por kg

Milanesa de cerdo: $116.00 por kg

Milanesa de pollo Just Bare 540 g: $99.00

Molida de res 80/20: $136.00 por kg

Pierna y muslo de pollo corte americano: $30.00 por kg

Fajitas de pechuga natural: $152.00 por kg

Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 por kg

Molida de cerdo: $109.00 por kg

Carne de res para hamburguesa SuKarne (8 piezas): $98.00 (antes $110.00)

(antes $110.00) Carne para hamburguesa Marketside suprema extra grande (4 piezas): $120.00 (antes $142.00)

(antes $142.00) Carne de res para asar: $253.00 por kg

Fajita de res asador: $274.00 por kg

Chorizo de cerdo Marketside brasileño 500 g: $99.00 (antes $116.00)

(antes $116.00) Chorizo de cerdo Marketside alemán 500 g: $99.00 (antes $116.00)

(antes $116.00) Sirloin Sonora Angus congelado: $489.00 por kg

Molida de res Sonora: $249.00 por kg

Carne de res Marketside para hamburguesa (8 piezas): $90.00 (antes $99.00)

(antes $99.00) Arrachera de res marinada SuKarne 600 g: $226.00

Arrachera de res Marketside Choice marinada 600 g: $222.00 (antes $259.00)

(antes $259.00) Costilla de cerdo: $149.00 por kg

Chorizo de cerdo Marketside parrillero 500 g: $99.00 (antes $116.00)

(antes $116.00) Rib eye Sonora: $774.00 por kg

New York Sonora: $617.00 por kg

Tomahawk Sonora Angus congelada: $962.00 por kg

¿Dónde aplican estas promociones?

El Martes de Frescura está disponible en la mayoría de las sucursales de Walmart México, así como en Walmart Express y en la tienda en línea.

Los consumidores pueden elegir entre realizar sus compras directamente en tienda, solicitar entrega a domicilio o utilizar el servicio de recolección (pickup), dependiendo de la cobertura disponible en su ciudad.

Tips para aprovechar mejor el Martes de Frescura

Aunque las promociones duran únicamente un día, hay algunas recomendaciones que pueden ayudarte a sacarles el máximo provecho:

Compra temprano. Los productos con mayor demanda suelen agotarse durante las primeras horas

Haz una lista antes de salir de casa para aprovechar únicamente las ofertas que realmente necesitas y evita compras impulsivas

Compara precios con otras cadenas para conseguir un ahorro todavía mayor en tu despensa

Cada semana, miles de consumidores esperan la llegada del Martes de Frescura Walmart porque reúne descuentos en algunos de los productos que más peso tienen en el gasto del hogar: frutas, verduras, carnes y pollo.