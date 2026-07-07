Disminuye 9.20 % exportación interanual de autos ligeros durante junio, reporta Inegi

La producción de vehículos ligeros cayó un 1.89 por ciento interanual en junio pasado (Archivo)

Industria automotriz — En los primeros seis meses del 2026 la producción de vehículos ligeros en México sumó un millón 996 mil 304 unidades, un retroceso anual de 0.42 por ciento y 8,320 vehículos menos que los 2 millones 4 mil 624 fabricados en el mismo periodo de 2025, en tanto que las exportaciones de este tipo de vehículos registró una disminución del 9.20 por ciento, es decir, 301 mil 9 unidades, es decir, 30 mil 508 menos, reportó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte del Inegi señala que la producción de autos ligeros en el país cayó un 1.89 por ciento interanual en junio, hasta 354 mil 221 unidades, 6 mil 826 vehículos menos fabricados frente a junio de 2025, cuando se produjeron 361 mil 047 unidades, mientras que las exportaciones disminuyeron un 9.20 por ciento, a 301 mil 009 unidades, 30 mil 508 menos respecto a las 331 mil 517 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado.

Las exportaciones acumuladas alcanzaron un millón 689 mil 245 unidades, un incremento de 1.38 % frente al millón 666 mil 184 unidades de los primeros seis meses del año pasado, con una diferencia positiva de 23 mil 61 vehículos.

ARANCELES

El aumento en la exportación del sector de automoción, la mayor industria del país, se registra pese a la imposición de aranceles del 25 por ciento a la mayoría de autos y componentes por Estados Unidos, medida activa desde abril de 2025 para impulsar la producción estadounidense.

El gobierno de Donald Trump se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con un millón 282 mil 466 unidades, lo que representa el 75.9 por ciento del total entre enero y junio.

Asimismo, le siguieron Canadá, con 211 mil 348 unidades, con el 12.5 % del total; Alemania, con 46 mil 769 unidades y una participación de 2.8 por ciento; Brasil, con 28 mil 809 vehículos y 1.7 por ciento, en tanto que el resto de países con 119 mil 853 unidades, equivalentes al 7.1 por ciento.

MERCADO NACIONAL

En lo que respecta al mercado nacional, las ventas aumentaron un 7.74 por ciento anual en junio, hasta 126 mil 902 unidades, 9 mil 122 más que las 117 mil 780 reportadas en el mismo mes de 2025.

Entre enero y junio, las ventas internas sumaron 754 mil 518 vehículos ligeros, un crecimiento de 5.34 % frente a las 716 mil 299 unidades del mismo periodo del año pasado, con 38 mil 219 unidades adicionales.

La información del órgano autónomo proviene del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que integra datos de 22 empresas afiliadas a la AMIA y ocho no afiliadas, que comercializan 43 marcas en México.

La industria automovilística es la mayor del país y representa casi el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y cerca del 20.5 por ciento del PIB manufacturero, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

La Crónica de Hoy 2026