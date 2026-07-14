Ismerely plantea que el liderazgo impulsa la permanencia de las organizaciones

La empresa Ismerely expone su visión sobre el liderazgo empresarial y sostiene que la formación de líderes, más que la comercialización de productos, constituye uno de los pilares para el crecimiento y la permanencia de una organización.

La compañía señala que, en un contexto donde los productos pueden ser replicados y las tendencias cambian con rapidez, el principal valor de una empresa radica en la cultura organizacional y en la capacidad de desarrollar a las personas que forman parte de ella.

Uno de los retos que enfrentan diversas organizaciones es mantener su crecimiento cuando sus fundadores dejan de encabezar el proyecto. En ese sentido, sostiene que las empresas con mayor permanencia son aquellas que logran construir una visión compartida entre sus colaboradores, en lugar de depender únicamente del liderazgo de una persona.

Este tipo de liderazgo requiere un proceso constante de formación y desarrollo, basado en el fortalecimiento de las capacidades de quienes integran la organización.

Como ejemplo, menciona a Elisa Ramírez Mireles, directora general (CEO) de Ismerely, de quien señala que ha impulsado durante más de una década un modelo enfocado en generar oportunidades de crecimiento para las personas vinculadas con la empresa.

Ismerely ha orientado parte de su estrategia al desarrollo de líderes mediante convenciones, programas de capacitación, mentorías y actividades de formación, con el objetivo de fortalecer habilidades como la comunicación, el liderazgo y el desarrollo personal.

La empresa indica que estas acciones buscan que los participantes adquieran herramientas para identificar nuevas oportunidades de crecimiento, además de contribuir al fortalecimiento de la organización.

En este sentido, sostiene que el desarrollo de las personas representa un elemento que trasciende los indicadores financieros tradicionales, al considerar que el impacto de una empresa también puede medirse por las oportunidades que genera para quienes forman parte de ella.

También se plantea que, si bien aspectos como la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial tienen un papel relevante en el entorno empresarial, éstos no sustituyen la capacidad de los líderes para inspirar y formar nuevos liderazgos.

“La tecnología acelera procesos; las personas construyen legados”, se señala.

El propósito de una organización debe trascender la figura de su fundador para consolidarse como una visión compartida entre quienes integran la empresa, indica la empresa.

Ismerely sostiene que su objetivo ha sido impulsar un modelo de crecimiento que combine resultados empresariales con el desarrollo de las personas, las familias y los líderes que participan en la organización.

Finalmente, concluye que las empresas pueden diferenciarse no sólo por los productos o servicios que ofrecen, sino también por la cultura organizacional que construyen y por el impacto que generan en las personas.

“El éxito puede abrir puertas, pero el propósito es lo que hace que las personas decidan caminar contigo”, finaliza.