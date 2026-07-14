¿De cuánto es la fortuna de Gianni Infantino y por qué dirige a la FIFA?

Gianni Infantino ¿Quién es realmente el presidente de la FIFA? (EFE)

En el transcurso de esta Copa del Mundo 2026, muchos se han preguntado acerca de la figura de Gianni Infantino, presidente de la FIFA: el poder que ejerce sobre el deporte y las polémicas que sus decisiones han provocado, así como también la fortuna que manejar el mayor organismo futbolístico le asegura.

¿Quién es Gianni Infantino y por qué dirige la FIFA?

Gianni Infantino nació en Suiza a padres italianos de la clase trabajadora. Se matriculó en derecho por la Universidad de Friburgo y comenzó su carrera como abogado deportivo. Entró a la parte administrativa trabajando para la UEFA en el año 2000, donde tuvo un ascenso rápido y llegó a ser Secretario General en 2009.

Su talento para los idiomas (habla italiano, francés, alemán, inglés y español) le ha ganado terreno en el campo de las negociaciones diplomáticas. Ejemplo de esto se dio en 2016, cuando fue presentado por la UEFA para ser el siguiente presidente de la FIFA.

Durante aquella época, el organismo de futbol internacional enfrentaba serios cargos de corrupción bajo el mando de su entonces líder Joseph “Sepp” Blatter y corría el riesgo de perder patrocinadores. Se puso a votación quién sería el encargado de reformar la imagen de la organización tras el escándalo. Con un discurso final que impartió en varios idiomas, Infantino ganó el voto de 115 de los 207 miembros con derecho a votar.

¿Qué ha hecho Gianni Infantino en la FIFA y por qué es controversial?

Infantino, sin duda alguna, logró el cometido de sacar a la FIFA del hoyo de el que se hallaba y recuperar un poco su credibilidad como organismo. Sin embargo, esto no significa que su cargo no haya sido objeto de escrutinio desde distintos ángulos.

A Infantino también se le ha acusado de corrupción y de poner al dinero por encima del deporte. Por ejemplo, se le ha señalado de poner de lado causas sociales que la FIFA dice apoyar a favor del mejor postor, como fue el caso en Catar 2022 y la selección de Arabia Saudita como anfitrión del futuro Mundial de 2034, ambos países conocidos por sus violaciones a los derechos humanos. Lo mismo se repitió con su controvertida amistad con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien obsequió un supuesto Premio de la Paz, a pesar de los conflictos armados en los que se encuentra envuelto el país norteamericano.

También hay cambios al deporte como tal que han suscitado reacciones negativas por parte de los aficionados que no necesariamente prestan mucha atención al detrás de cámaras.

Por ejemplo, en este Mundial se vio la expansión del formato del torneo para incluir 48 equipos, e incluso se habla de ampliarlo aún más. Mientras que algunos consideran el cambio bueno, ya que hace que el evento cumpla más su intención de unir al mundo detrás el deporte, otros fanáticos consideran que el nuevo formato no es productivo para la competitividad del evento y cuenta con un formato confuso.

Otro cambio que ha sido debatido durante este campeonato son los incrementos en precios para acceder a los partidos. Aficionados protestan que un deporte que tiene orígenes en la clase trabajadora se ha vuelto imposible de pagar para la mayoría debido a prácticas que resultan en la escasez de boletos y la subsecuente inflación de precios.

¿Cuánto gana Infantino por su trabajo en la FIFA?

Según datos proporcionados por la plataforma Celebrity Net Wortht, Infantino se embolsa alrededor de $3.3 millones de dólares al año como base por el puesto que mantiene. A esto se suman bonos que ascienden a los $2.78 millones de dólares y asignaciones fijas de $27,000 dólares, lo cual se suma a un total de aproximadamente $6 millones de dólares al año.

Este año la Copa del Mundo ha tenido su cantidades récord de espectadores, lo cual resultará en buenas ganancias para todo el organismo, incluido su presidente. Lo que queda por ver es si el suizo-italiano buscará extender su mandato hasta 2031, el cual sería su plazo máximo, o si, a raíz de ciertas polémicas, cederá el mando a alguien más.