Nueve de cada diez mexicanos tiene caries; Grupo Dalinde-San Ángel Inn apuesta por cerrar brecha de la salud bucal

En México, una persona acude al dentista en promedio una vez cada ocho años. La consecuencia, de acuerdo con cifras del sector, es que nueve de cada diez mexicanos presenta caries y siete de cada diez padece enfermedad periodontal (infección e inflamación de las encías y tejidos de soporte dental), condiciones que con atención oportuna pueden resolverse en etapas mucho más simples.

Lo que hace relevante ese rezago va más allá de la boca. La evidencia científica ha documentado que enfermedades bucales avanzadas, como la periodontitis, guardan una relación directa con padecimientos cardiovasculares y con el control de la diabetes, y que las infecciones orales crónicas pueden convertirse en un factor de riesgo adicional para la salud general del paciente.

Esa conexión es, para el Dr. Luis Zárate, director general de Clínicas Dentales San Ángel Inn, el argumento central para replantear el lugar que ocupa la odontología dentro de la medicina.

En México, una persona acude al dentista en promedio una vez cada ocho años.

“La odontología forma parte de la atención médica integral. Cuando hablamos de privilegiar la vida, también hablamos de cuidar la salud desde la boca, porque lo que ocurre ahí impacta el resto del organismo”, explica Zárate.

En los últimos años, la conversación pública alrededor de la odontología se ha concentrado en su dimensión estética: carillas, blanqueamientos y tratamientos orientados a la apariencia. Zárate reconoce ese interés, pero insiste en separarlo del objetivo clínico. “La odontología no debe entenderse únicamente como estética. Buscar una sonrisa perfecta es válido, pero primero hay que garantizar una boca sana. Lo estético viene después de lo funcional, no al revés”, señala.

Esa distinción es, según el especialista, la que define el criterio con el que se indica cada tratamiento en Clínicas Dentales San Ángel Inn, la red que Grupo Hospitalario DSAI Dalinde - San Ángel Inn integró hace dos años a su portafolio de especialidades.

Cada procedimiento en estas clínicas es realizado por un especialista certificado en su disciplina, con diagnóstico basado en evidencia. El objetivo es que el paciente reciba la misma estructura médica y el mismo rigor clínico que sostiene a los hospitales del Grupo, con protocolos de calidad equivalentes.

La odontología forma parte de la atención médica integral.

Zárate identifica dos factores que explican por qué la población pospone la consulta dental: el miedo al dolor y el miedo al costo. Su recomendación es incorporar la revisión dental como un chequeo anual, igual que cualquier otra valoración médica preventiva, ya que buena parte de las enfermedades bucales avanza sin síntomas en sus primeras etapas.

El acompañamiento, añade, puede iniciar incluso antes del nacimiento, con orientación a los padres durante el embarazo y control odontológico desde los primeros meses de vida, una etapa donde la salud bucal materna también se ha vinculado con el desarrollo del embarazo.

“Nos incorporamos a un grupo cuya filosofía es cuidar la vida y cuidar la salud. Esa forma de entender la medicina es la que hoy llevamos a la práctica odontológica”, concluye Zárate.

El sector privado ya concentra cerca de la mitad del gasto en salud en México, según ENSANUT 2022, un contexto en el que la odontología especializada se perfila como una de las áreas con mayor proyección dentro de los grupos hospitalarios