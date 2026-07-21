Desaceleran ventas al menudeo en México en mayo a 2.4% anual desde el 4.5% de abril

Desaceleran ventas al menudeo en México

Las ventas al menudeo presentaron en mayo una pérdida de dinamismo tanto su medición anual como mensual y colocaron también por debajo de las proyecciones de analistas, que esperaban avances de 3.2% y 0.1% a tasa anual y mensual, respectivamente.

Datos difundidos el martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojaron que las ventas al menudeo en el quinto mes del año mostraron un incremento de 2.4% anual, sumando con esto con 17 meses consecutivos de alzas. Sin embargo, en su medición mensual exhibieron una contracción de 0.6%, lo que también contrastó con las tasas positivas registradas recién en marzo y abril, de 0.1% y 0.8%, respectivamente.

A tasa mensual, el personal ocupado en este tipo de establecimientos bajó 0.3% contra abril pasado, mientras que en su medición anual o respecto a mayo de hace un año subió 0.2%. Por su parte, las remuneraciones medias de la actividad mostraron un avance de 0.8% mensual y repuntaron 7.4% si compara frente a las de mayo del 2025.

Con cifras originales, esto es, que no toman en cuenta el calendario base o los efectos de la inflación del periodo y las que usan los analistas en sus proyecciones, las ventas al por menor en mayo observaron un avance menor a tasa anual, de 1.6%.

A su interior, los avances más fuertes estuvieron representados por las ventas exclusivamente a través de internet, y catálogos impresos, televisión y similares, que escalaron un 12.0% anual, seguidas por los artículos para el cuidado de la salud, de 7.7%; los productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, de 6.3%, y las de los enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados, que repuntaron 5.8%.

Bajo esta misma expresión, los únicos renglones que presentaron cifras negativas fueron las ventas en abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, con un descenso de 7.1%, y las de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal, con una contracción de 2.4%.

Analistas habían resaltado la importancia del reporte de mayo de las ventas comparables de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que exhibieron un declive de 3.0% frente a mayo de 2025.