Martimiércoles Chedraui 21 y 22 de julio de 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar esta semana

Cada semana, miles de familias esperan el Martimiércoles Chedraui para hacer la despensa con precios más accesibles. Para este 21 y 22 de julio de 2026, la cadena de supermercados vuelve con descuentos en frutas, verduras, carnes y mariscos, disponibles tanto en sucursales participantes como en su tienda en línea.
Si estás organizando las compras de la semana, este puede ser un buen momento para abastecerte de productos frescos sin afectar tanto tu presupuesto, ya que varias frutas de temporada y alimentos de consumo diario forman parte de las promociones.
Las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui
Entre los descuentos más llamativos de esta edición destacan productos básicos que suelen estar presentes en la mayoría de los hogares.
Algunas de las ofertas más atractivas en frutas y verduras son:
- Piña Miel a $16.50 el kilo
- Manzana roja mediana a $34.50 el kilo
- Cereza natural a $125.00 el kilo
- Papaya Maradol a $39.00 el kilo
- Durazno rojo a $99.00 el kilo
- Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g
- Kiwi a $76.00 el kilo
- Mamey a $19.90 el kilo
- Manzana Beaburn a $39.90 el kilo
- Naranja Paramount a $42.50 el kilo
- Pera Bartlett a $49.90 el kilo
- Pera Bosc a $54.90 el kilo
- Aguacate Hass a $29.80 la malla
- Tomate Saladet a $24.00 el kilo
- Brócoli a $39.90 el kilo
- Cebolla morada a $24.50 el kilo
- Col blanca a $14.51 el kilo
- Coliflor Pre Enfriada a $32.50 la pieza
- Aguacate Hass a $39.50 el kilo
- Limón sin semilla a $14.00 el kilo
- Zanahoria a $12.90 el kilo
- Jícama a $29.50 el kilo
Las promociones aplican en tiendas físicas y en línea
Los descuentos estarán vigentes únicamente durante el martes 21 y miércoles 22 de julio, tanto en establecimientos participantes como en el supermercado digital de Chedraui.
Quienes prefieran hacer sus compras por internet podrán elegir entre entrega a domicilio o recolección en tienda, además de utilizar diferentes métodos de pago como tarjetas bancarias, PayPal, vales electrónicos y otros beneficios disponibles en la plataforma.
Consejos para aprovechar mejor el Martimiércoles
- Revisa inventario
- Compra pensando en tu consumo real
- Compara tamaños y rendimiento
- Compara precios por kilo con otras tiendas
- Crea una lista y apégate a ella
Si optas por comprar en línea, revisar con anticipación el inventario y los horarios de entrega puede ayudarte a encontrar una mejor selección de productos y evitar que algunos artículos ya no estén disponibles al momento de finalizar tu pedido.