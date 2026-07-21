Starbucks va a la baja en México: así han dejado de consumir a esta y otras marcas de grupo Alsea

Starbucks Grupo que opera a la franquicia reporta cierre de trimestre con resultados bajos. (Pexels)

Grupo Alsea, dueños de marcas como Starbucks y Domino’s Pizza, enfrentan un periodo de bajo crecimiento para muchas de su marcas.

¿Qué es grupo Alsea y cuáles son su marcas?

Grupo Alsea maneja las franquicias de Starbucks, Vips, Burger King y Domino’s Pizza en México y otros países de América Latina como Colombia y Argentina. Recientemente, fueron los responsables de abrir el primer restaurante Chipotle’s en Monterrey.

A pesar del renombre de sus marcas, los ingresos de la compañía sumaron 21 mil 92 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026, una disminución de 1% respecto al mismo periodo del año anterior. También reportaron que la utilidad neta de la empresa cayó 52.1% para ubicarse en 532 millones de pesos

Christian Gurría, director general de Alsea reconoció el reporte que se envió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). No se muestra preocupado por los números, ya que afirma todo es parte de los ciclos de consumo.

“Los resultados obtenidos reafirman la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la capacidad de Alsea para navegar exitosamente distintos ciclos de consumo”, comentó Gurría.

Señaló a Chili’s y Vips como dos de los generadores de ingresos que más se beneficiaron durante el trimestre debido a las celebraciones del Mundial 2026. “Chili’s registró el mejor desempeño dentro de nuestro portafolio impulsado por una ejecución sobresaliente y por el éxito de iniciativas comerciales relacionadas principalmente al Mundial de futbol para nuestros clientes" dijo el director.

Sin embargo, algunos especulan que también puede tratarse de un panorama cambiante en el los hábitos del consumidor. Se dice que los precios crecientes de la marcas que maneja el corporativo podrían ser un factor que influya en la baja. Gurría señaló específicamente a Starbucks como una de las marcas que más se ha visto afectada y con oportunidades de mejora. Buscará priorizar la experiencia del consumidor en la sucursales actuales y expandir la franquicia.