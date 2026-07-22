Demanda contra Nintendo en EU: ¿Por qué la compañía de videojuegos se niega a devolver los aranceles?

Nintendo Gigante de videojuegos enfrenta demanda de consumidores por aranceles. (Pexels)

Después de que la compañía de consolas y videojuegos Nintendo obtuviera un reembolso por aranceles declarados ilegales, usuarios que obtuvieron sus productos cuando el precio estaba elevado exigen que también a ellos se les devuelva su dinero. Nintendo se niega a cumplir con las demandas.

¿Por qué usuarios demandan a Nintendo por aranceles?

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, entró en vigor su plan para aplicar aranceles a distintas industrias de distintos países para así fomentar la producción nacional. Esto ha resultado en muchos casos ha sido en un incremento considerable en productos para el consumidor dentro de su propio país. La industria de videojuegos no se quedó fuera de los bienes afectados.

Los productos de Nintendo, de importación japonesa, fueron tasados de febrero de 2025 a febrero de 2026, cuando un tribunal declaró los aranceles ilegales. A la compañía se le reembolsó el dinero perdido.

Muchos compradores que adquirieron sus productos durante el periodo arancelario protestaron que ellos tuvieron que pagar el precio considerablemente más elevado, por lo que también merecían que se les reembolsara el dinero que se le devolvió a Nintendo. En abril, presentaron una demanda formal.

Sin embargo, la compañía japonesa argumenta que no tiene ninguna responsabilidad de reembolsar dicho dinero. “No tienen derecho a un reembolso simplemente por desarrollos legales posteriores”, escribe la compañía en documentos legales adquiridos por Forbes. Acusa a los que levantaron la demanda de no conocer cómo funcionan las transacciones comerciales, argumentando que “los consumidores decidieron si valía la pena pagarlo” y que “recibieron exactamente lo que negociaron y pagaron”.

Los tribunales todavía no fallan a favor o en contra de las prácticas de Nintendo. Sin embargo, por la postura emitieron, no parece que la compañía vaya a permitir la devolución del dinero.