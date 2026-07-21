Inició tercera ronda de negociaciones del T-MEC; sólo participan México y EU

T-MEC

Este martes inició la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos en la revisión del T-MEC, donde destaco la ausencia de Canadá, en un contexto de crecientes tensiones comerciales con la imposición de 50% de gravámenes a productos del país de la hoja de maple.

El encuentro se lleva a cabo en la Ciudad de México y tendrá una duración de tres días (del 21 al 24 de julio), con el objetivo de lograr una modernización del acuerdo comercial que rige el intercambio económico en Norteamérica.

La relevancia de esta reunión radica en que previamente, el pasado 1 de julio, la administración del presidente Donald Trump rechazó prorrogar el tratado, lo que activó el mecanismo de revisión previsto en el acuerdo.

Esta es la tercera reunión en la que se llevan a cabo conversaciones bilaterales entre funcionarios mexicanos y estadounidenses y la primera desde que Washington decidió no extender automáticamente la vigencia del tratado.

Estas negociaciones son fundamentales para el futuro del acuerdo comercial de Norteamérica y marcan el inicio de lo que podría concluir dentro de una década si los tres socios involucrados no alcanzan consensos sobre las modificaciones planteadas.

El objetivo de las negociaciones es actualizar capítulos relacionados con manufactura, comercio, propiedad intelectual, reglas laborales y seguridad económica.

La ausencia de Canadá en esta ronda de conversaciones ocurre al mismo tiempo que Estados Unidos anunció nuevos aranceles sobre productos canadienses con un valor cercano a 20 mil millones de dólares, como respuesta a las medidas comerciales impartidas por el gobierno del primer ministro Mark Carney, que gravó automóviles, acero, aluminio y bebidas alcohólicas procedentes de territorio estadounidense.