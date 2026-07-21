Samsung Galaxy Card ya está disponible en EU: ¿Cuáles son los beneficios de esta tarjeta de crédito y qué se sabe de su llegada a México?

Samsung Galaxy Card La tarjeta estará disponible en formato físico y digital a partir del 22 de julio en los Estados Unidos.

Samsung dio un paso más en la expansión de su ecosistema de servicios al presentar la Samsung Galaxy Card, su primera tarjeta de crédito para el mercado de Estados Unidos. El producto fue desarrollado para integrarse con Samsung Wallet y competir directamente con alternativas como Apple Card, ofreciendo recompensas en efectivo y beneficios exclusivos para quienes utilizan dispositivos de la marca. La compañía anunció que la tarjeta comenzará a aceptar solicitudes del público estadounidense a partir del 22 de julio de 2026, tanto en línea como en tiendas Samsung participantes.

¿Qué es la Samsung Galaxy Card?

Aunque lleva la marca Samsung, la tarjeta no es emitida directamente por la empresa surcoreana.

De acuerdo con el anuncio oficial, la Samsung Galaxy Card es emitida por Barclays US Consumer Bank y opera sobre la red Visa, una alianza que permitirá a Samsung ampliar su presencia en el sector de servicios financieros en Estados Unidos.

La administración de la tarjeta se realiza principalmente desde Samsung Wallet, donde los usuarios pueden solicitarla, consultar movimientos, administrar la cuenta y canjear recompensas sin necesidad de utilizar aplicaciones adicionales.

¿Cuáles son los beneficios de la Samsung Galaxy Card?

Samsung diseñó la tarjeta para incentivar las compras dentro de su propio ecosistema. Entre los principales beneficios anunciados oficialmente destacan:

5% de reembolso (cash back) en compras realizadas directamente con Samsung en Estados Unidos.

3% de reembolso en compras efectuadas mediante Samsung Wallet con la Galaxy Card.

2% de reembolso en suscripciones a servicios de streaming elegibles.

1% de reembolso en el resto de las compras.

Sin cuota anual.

Sin comisión por transacciones en el extranjero.

Bono de bienvenida de hasta 200 dólares en recompensas para quienes gasten 2,000 dólares durante los primeros 90 días de apertura de la cuenta.

Descuento del 20% en la membresía Samsung VIP Advantage, que incluye beneficios como protección extendida para dispositivos, soporte especializado y promociones exclusivas.

Samsung también informó que la tarjeta estará disponible tanto en formato digital, integrada desde el primer momento en Samsung Wallet, como en una versión física fabricada con acero reciclado.

Samsung Galazy Card busca competir con Apple Card

Analistas del sector consideran que el lanzamiento representa uno de los movimientos más importantes de Samsung en servicios financieros, ya que busca fortalecer la fidelidad de sus usuarios mediante un producto estrechamente integrado con sus teléfonos Galaxy y Samsung Wallet.

La estrategia sigue una tendencia similar a la de Apple, que desde hace varios años utiliza Apple Card como una extensión de su ecosistema digital. Reuters señala que Samsung y Barclays prevén explorar nuevos productos financieros en el futuro como parte de una alianza de largo plazo.

¿Llegará la Samsung Galaxy Card a México?

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre el lanzamiento de la Samsung Galaxy Card en México.

Toda la información publicada por Samsung indica que el producto fue desarrollado exclusivamente para el mercado estadounidense y que es emitido por Barclays US Consumer Bank, institución que opera este programa únicamente en Estados Unidos.